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Экс-агент Вератти: В ПСЖ игроки как в тюрьме. Это клуб без души

Франция
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Парижан интересуют только деньги

Экс-агент Вератти: В ПСЖ игроки как в тюрьме. Это клуб без души

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший агент хавбека "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти – Донато ди Кампли прокомментировал отношения между парижским клубом и Килианом Мбаппе.

"В Париже игроков содержат, как в тюрьме. Мы никогда не делаем то, что мы хотим, а делаем то, что хочет клуб. Это всегда шантаж.

Мы решили перейти в "Барселону" (прим. – о потенциальном переходе Верратти в состав каталонцев). Это очевидно не понравилось эмиру Катара. Аль-Хелайфи даже сказал мне, что если я продолжу работать над этим переходом, то Верратти покинет меня. И так и вышло.

Я уверен, что Марко испугался, хотя и не признается в этом, но это так.

Мой опыт с "Пари Сен-Жермен" очень плох. Их интересуют только деньги, это клуб без души. Они не отпускают вас, потому что Аль-Хелайфи верит, что все можно купить, завоевать мир только деньгами. Но мы уже видели, что это невозможно", – сказал Ди Кампли.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport

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