Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-агент Вератти: В ПСЖ игроки как в тюрьме. Это клуб без души
Парижан интересуют только деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший агент хавбека "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти – Донато ди Кампли прокомментировал отношения между парижским клубом и Килианом Мбаппе.
"В Париже игроков содержат, как в тюрьме. Мы никогда не делаем то, что мы хотим, а делаем то, что хочет клуб. Это всегда шантаж.
Мы решили перейти в "Барселону" (прим. – о потенциальном переходе Верратти в состав каталонцев). Это очевидно не понравилось эмиру Катара. Аль-Хелайфи даже сказал мне, что если я продолжу работать над этим переходом, то Верратти покинет меня. И так и вышло.
Я уверен, что Марко испугался, хотя и не признается в этом, но это так.
Мой опыт с "Пари Сен-Жермен" очень плох. Их интересуют только деньги, это клуб без души. Они не отпускают вас, потому что Аль-Хелайфи верит, что все можно купить, завоевать мир только деньгами. Но мы уже видели, что это невозможно", – сказал Ди Кампли.
Популярное сейчас
- Шахтер все же получит деньги за Соломона – СМИ
- Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций
- Клуб Лиги 1 подписал футболиста сборной России
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО