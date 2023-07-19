Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1

Французский "Лорьян" объявил о трансфере бывшего защитника "Манчестер Сити" Бенжамина Менди.

Контракт между сторонами подписан на два года. Мэнди выбрал себе футболку с номером 5 на спине.

В последний раз левый защитник выходил на поле еще в августе 2021 года. После этого он попал за решетку из-за подозрений в изнасилованиях. Сейчас он оправдан по всем обвинениям.

Переход произошел на правах свободного агента. Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, цена футболиста составляет три миллиона евро.

"Лорьян" выступает в Лиге 1. В прошлом сезоне чемпионата клуб занял 10 место.

Добавим, что ранее Менди выступал за другие французские клубы: "Гавр", "Марсель" и "Монако".