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Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1
Первая команда после тюрьмы
Фото: The FA via Getty Images/Автор - невідомий
Французский "Лорьян" объявил о трансфере бывшего защитника "Манчестер Сити" Бенжамина Менди.
Контракт между сторонами подписан на два года. Мэнди выбрал себе футболку с номером 5 на спине.
В последний раз левый защитник выходил на поле еще в августе 2021 года. После этого он попал за решетку из-за подозрений в изнасилованиях. Сейчас он оправдан по всем обвинениям.
Переход произошел на правах свободного агента. Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, цена футболиста составляет три миллиона евро.
"Лорьян" выступает в Лиге 1. В прошлом сезоне чемпионата клуб занял 10 место.
Добавим, что ранее Менди выступал за другие французские клубы: "Гавр", "Марсель" и "Монако".
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