  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Первая команда после тюрьмы

Возвращается в футбол. Бенджамен Менди перешел в клуб Лиги 1

Фото: The FA via Getty Images/Автор - невідомий

Новина українською

Французский "Лорьян" объявил о трансфере бывшего защитника "Манчестер Сити" Бенжамина Менди.

Контракт между сторонами подписан на два года. Мэнди выбрал себе футболку с номером 5 на спине.

В последний раз левый защитник выходил на поле еще в августе 2021 года. После этого он попал за решетку из-за подозрений в изнасилованиях. Сейчас он оправдан по всем обвинениям.

Переход произошел на правах свободного агента. Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, цена футболиста составляет три миллиона евро.

"Лорьян" выступает в Лиге 1. В прошлом сезоне чемпионата клуб занял 10 место.

Добавим, что ранее Менди выступал за другие французские клубы: "Гавр", "Марсель" и "Монако".

По теме
yellow-arrow
Челси согласился бесплатно отпустить Обамеянга в Марсель
yellow-arrow
Аль-Наср объявил о подписании звезды Ланса Секо Фофаны
yellow-arrow
Будет играть с Малиновским: Обамеянг заключил контракт с французским клубом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Манчестер Сити Бенжамен Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде