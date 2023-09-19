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Фонсека получал предложения от Аль-Хиляля и Марселя
Он выбрал остаться в Европе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека заявил, что у него были предложения от "Аль-Хиляля" и "Марселя" прошлым летом. Менеджер выбрал остаться в текущем клубе.
"Я буду очень честен. Были конкретные предложения от двух упомянутых вами клубов ("Марсель" и "Аль-Хилал"). Для меня всегда было приоритетом продолжение карьеры в Европе и в лучших лигах", — сказал Фонсека на пресс-конференции.
"Марсель" искал замену Игору Тудору, который был уволен этим летом. В итоге команда назначила Марселино.
Сейчас "Лилль" занимает 6-е место в Лиге 1 и в команде не все хорошо: Фонсека публично выражал недовольство летней трансферной компанией.
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