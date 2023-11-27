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Президент ПСЖ травмировался в игре в паделе: Официальное подтверждение

Франция

Нассер Аль-Хелаифи готов вернуться на матч Лиги чемпионов

Президент ПСЖ травмировался в игре в паделе: Официальное подтверждение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время игры в падель с Марко Верратти президент ПСЖ получил травму крестообразной связки и перенес операцию на колене. Эта информация ранее уже сообщалась, но официально подтвердилась лишь сейчас.

Во вторник Нассер Аль-Хелаифи будет присутствовать на матче Лиги чемпионов против Ньюкасла, который состоится на стадионе "Парк де Пренс" в 22:00

Отметим, что во время своего отсутствия гововный исполнительный директор ПСЖ пропустил шесть матчей, включая встречу с Миланом в Лиге чемпионов. Завтра он вернется на трибуны вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином

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Источник:
vipsg
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