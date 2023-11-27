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Президент ПСЖ травмировался в игре в паделе: Официальное подтверждение
Нассер Аль-Хелаифи готов вернуться на матч Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время игры в падель с Марко Верратти президент ПСЖ получил травму крестообразной связки и перенес операцию на колене. Эта информация ранее уже сообщалась, но официально подтвердилась лишь сейчас.
Во вторник Нассер Аль-Хелаифи будет присутствовать на матче Лиги чемпионов против Ньюкасла, который состоится на стадионе "Парк де Пренс" в 22:00
Отметим, что во время своего отсутствия гововный исполнительный директор ПСЖ пропустил шесть матчей, включая встречу с Миланом в Лиге чемпионов. Завтра он вернется на трибуны вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином
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