Президент ПСЖ травмировался в игре в паделе: Официальное подтверждение

Во время игры в падель с Марко Верратти президент ПСЖ получил травму крестообразной связки и перенес операцию на колене. Эта информация ранее уже сообщалась, но официально подтвердилась лишь сейчас.

Во вторник Нассер Аль-Хелаифи будет присутствовать на матче Лиги чемпионов против Ньюкасла, который состоится на стадионе "Парк де Пренс" в 22:00

Отметим, что во время своего отсутствия гововный исполнительный директор ПСЖ пропустил шесть матчей, включая встречу с Миланом в Лиге чемпионов. Завтра он вернется на трибуны вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином