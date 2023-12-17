Лига 1. Лилль - ПСЖ 1:1. Доги спасаются на последних секундах

Лига 1, 16-й тур

Лилль. "Пьер Моруа"

Главный арбитр: Вилли Делажо

"Лилль" - "ПСЖ" 1:1

Голы: Мбаппе 66(п) - Дэвид 90+4

"Лилль": Шевалье - Диаките(Сантос), Йоро, Алессандро, Исмаили - Бенталеб, Андре(Уна) - Жегрова, Гомес, Гудмундссон(Кабелла) - Языджи(Дэвид)

"ПСЖ": Тенас - Маркиньос, Данило Перейра(Шкриньяр), Эрнандес - Заир-Эмери, Угарте(Хакими), Витинья, Ли Кан Ин - Дембеле(Асенсио), Барколя(Коло Муани) - Мбаппе

Предупреждения: Угарте, Диаките

В этом туре уже состоялись две главные сенсации - Монако и Ницца проиграли свои поединки и дали отличный шанс для парижан оторваться в чемпионате от преследователей.

Но соперник у чемпионов был не из простых, Лилль в этом сезоне пропустил в Лиге 1 даже меньше чем ПСЖ. И старт поединка подтвердил, что парижанам сегодня будет не просто. Мбаппе вышел очень заряженным на поединок, француз уже с первых минут начал включать свои фирменные скорости, в последнее время в прессе все больше слухов поднимается вокруг французского нападающего, его уже традиционно отправляют в Мадрид, подогрел эти слухи и последний матч с Боруссией, в котором Килиан выразил недовольство слишком защитной тактикой парижан в концовке матча, сегодняшний матч повода для радости Килиану не добавил.



Мбаппе был очень активным в начале тайма, но оборонцы хозяев действовали очень слаженно и не давали много пространства лидерам атак парижан, за первые 45 минут гости смогли лишь однажды пробить в створ ворот Шевалье, и этот удар, кстати, был единственным на две команды. Хозяева, играли вторым номером, но пытались выбегать в контратаки, активным на правом фланге был Жегрова, который дважды врывался в штрафную парижан, но с ударом у косовара не получалось.

Во втором тайме парижане продолжали наращивать темп игры, но картина существенно не менялась, хозяева удачно действовали в защите, но это продолжалось не долго, и ошибка таки произошла, Диакате в собственной штрафной в подкате снес Эрнандеса и арбитр указал на отметку, реализовал пенальти Килиан Мбаппе, это его 16-й гол в Лиге.

Пропущенный гол заставил хозяев действовать открыто, что дало больше пространства для парижан в атаке, и казалось, что это именно то, что нужно для футболистов ПСЖ, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, но как ни странно, именно хозяева были ближе к тому, чтобы забить следующий мяч в этой игре, Лилль играл очень активно, имел отличные возможности, им удавалось разрывать фланги парижан быстрыми атаками, но не хватало везения на завершающих стадиях атак.

И когда казалось, что ПСЖ сегодня таки возьмет три очка, Лилль смог дожать соперника, ошибся Асенсио, испанец под давлением отдал пас на Кабелла возле собственной штрафной, который выкатил под удар Уна, Тенас смог отбить тяжелый мяч, после рикошета, но на добивании первым был Дэвид, который сравнивает счет на 94 минуте игры. Лилль после пропущенного гола играл значительно лучше ПСЖ и заслужил этот результат, парижане полностью провалили концовку игры и должны быть довольны, что не пропустили больше.