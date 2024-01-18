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В министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в ПСЖ
Правоохранительные органы расследуют переход бразильца
В министерстве финансов Франции прошли обыски в рамках расследования относительно перехода бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". Об этом сообщает издание L'Équipe.
По информации источника, в понедельник, 15 января, в министерстве финансов состоялся обыск, его провели сотрудники полиции из центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством. Отмечается, что правоохранительные органы расследуют переход Неймара в "ПСЖ" из "Барселоны", который состоялся в 2017 году. Трансфер мог быть проведен в обход налогового законодательства.
Неймар провел в "ПСЖ" шесть лет, прошлым летом нападающий перебрался в саудовский "Аль-Хиляль". Вместе с парижанами бразилец пять раз выигрывал чемпионат Франции и по три раза Кубок и Суперкубок страны.
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