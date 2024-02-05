"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе. Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в "Реал" этим летом.

По данным журналиста Адриена Гренье, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Челси". Подписание Осимхена обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.

Также сообщается, что "ПСЖ", вопреки появившейся ранее информации, не заинтересован в Маркусе Рэшфорде.