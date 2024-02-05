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ПСЖ рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе
Отступные у форварда Наполи - 130 млн евро
transfermarkt
"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе. Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в "Реал" этим летом.
По данным журналиста Адриена Гренье, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Челси". Подписание Осимхена обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.
Также сообщается, что "ПСЖ", вопреки появившейся ранее информации, не заинтересован в Маркусе Рэшфорде.
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