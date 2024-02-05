  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе

Франция

Отступные у форварда Наполи - 130 млн евро

ПСЖ рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе

transfermarkt

Новина українською

"ПСЖ" рассматривает Виктора Осимхена как замену Килиану Мбаппе. Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в "Реал" этим летом.

По данным журналиста Адриена Гренье, Осимхен станет одной из главных целей "ПСЖ". Интерес к форварду "Наполи" также проявляет "Челси". Подписание Осимхена обойдется в 130 млн евро - сумму его отступных.

Также сообщается, что "ПСЖ", вопреки появившейся ранее информации, не заинтересован в Маркусе Рэшфорде.

По теме
yellow-arrow
Семья Дженнаро Гаттузо стала жертвой вымогательств со стороны итальянской мафии
yellow-arrow
Лига 1. Лион - Марсель 1:0. Ткачи побеждают в дерби Олимпиков
yellow-arrow
Лига 1. Яркий Лилль, осечка Монако и первая победа Лорьяна с лета
Наполи Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
hadrien_grenier
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости