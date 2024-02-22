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ФИФА разрешила судьям во Франции объяснять по громкой связи спорные решения ВАР
Нововведение протестируют в первом женском дивизионе
Судьям во Франции разрешат объяснять решения ВАР.
По информации L'Equipe, ФИФА одобрила экспериментальный подход во французских лигах, в рамках которого арбитры смогут объяснять решения ВАР в спорных эпизодах по громкой связи.
Нововведение может начать работать в тестовом режиме уже весной в плей-офф первого женского дивизиона страны. Отмечается, что аналогичная схема уже была реализована на чемпионате мира U20 в Аргентине летом прошлого года.
Разрешение подтвердил президент Федеральной комиссии арбитров Эрик Боргини.
"ФИФА дала разрешение на эксперимент нескольким странам, в частности Франции. Микрофоны будут включаться только в наиболее спорных эпизодах, которые рассматривают судьи.
Мы выступаем за постоянную громкую связь. Но ФИФА шаг за шагом продвигается вперед. Кроме того, она хочет полностью освоить эту технологию и испытать ее на своих турнирах в определенных условиях, прежде чем она перейдет в другие соревнования.
Что касается Лиги 1, то, возможно, нам придется подождать до следующего сезона. В марте состоится собрание президентов клубов - возможно, они это обсудят. Я думаю, идею поддерживает большинство клубов, если не все", - сказал Боргини.
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