ФИФА разрешила судьям во Франции объяснять по громкой связи спорные решения ВАР

Судьям во Франции разрешат объяснять решения ВАР.

По информации L'Equipe, ФИФА одобрила экспериментальный подход во французских лигах, в рамках которого арбитры смогут объяснять решения ВАР в спорных эпизодах по громкой связи.

Нововведение может начать работать в тестовом режиме уже весной в плей-офф первого женского дивизиона страны. Отмечается, что аналогичная схема уже была реализована на чемпионате мира U20 в Аргентине летом прошлого года.

Разрешение подтвердил президент Федеральной комиссии арбитров Эрик Боргини.