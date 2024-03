Болельщики ПСЖ выразили свое разочарование Килианом Мбаппе

Группа болельщиков "Пари Сен-Жермен" выразила свое разочарование форвардом Килианом Мбаппе.

На своей странице в твиттере известная фан-группа Block Parisii разместила баннер, призывающий игрока поскорее покинуть французский клуб.

Напомним, что у игрока с "ПСЖ" заканчивается контракт через четыре месяца. Вероятно, форвард присоединится к мадридскому "Реалу".

???? A prominent PSG fan group has protested against Kylian Mbappé’s presence at the club in a banner referencing the Frenchman’s contract expiry date:



“KM: Bring on 30/06”



???? @leblockparisii pic.twitter.com/Rjz7u784R7