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Болельщики ПСЖ выразили свое разочарование Килианом Мбаппе
Фанаты выразили свое недовольство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Группа болельщиков "Пари Сен-Жермен" выразила свое разочарование форвардом Килианом Мбаппе.
На своей странице в твиттере известная фан-группа Block Parisii разместила баннер, призывающий игрока поскорее покинуть французский клуб.
"Килиан Мбаппе: 30 июня совсем близко".
Напомним, что у игрока с "ПСЖ" заканчивается контракт через четыре месяца. Вероятно, форвард присоединится к мадридскому "Реалу".
???? A prominent PSG fan group has protested against Kylian Mbappé’s presence at the club in a banner referencing the Frenchman’s contract expiry date:— Get French Football News (@GFFN) March 3, 2024
“KM: Bring on 30/06”
???? @leblockparisii pic.twitter.com/Rjz7u784R7
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