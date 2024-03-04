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Болельщики ПСЖ выразили свое разочарование Килианом Мбаппе

Франция

Фанаты выразили свое недовольство

Болельщики ПСЖ выразили свое разочарование Килианом Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Группа болельщиков "Пари Сен-Жермен" выразила свое разочарование форвардом Килианом Мбаппе.

На своей странице в твиттере известная фан-группа Block Parisii разместила баннер, призывающий игрока поскорее покинуть французский клуб.

"Килиан Мбаппе: 30 июня совсем близко".

Напомним, что у игрока с "ПСЖ" заканчивается контракт через четыре месяца. Вероятно, форвард присоединится к мадридскому "Реалу".

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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