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Энрике: Я очень счастлив в ПСЖ
Ощущает поддержку со стороны руководства клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое пребывание в команде.
“Я очень счастлив в ПСЖ. С тех пор как присоединился к клубу, всегда чувствую любовь со стороны президента, правления, Луиша Кампуша. Мы все вместе работаем над среднесрочным проектом. И все идет очень хорошо”, – сказал Энрике.
На данный момент ПСЖ занимает первое место в Лиге 1, опережая второй "Брест" на 10 очков. Также команда Энрике пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Кубка Франции.
В январе парижане победили "Тулузу" в рамках Суперкубка Франции. Этот трофей стал дебютным для Энрике после его присоединения к ПСЖ.
Текущий контракт испанского наставника с клубом действует до лета 2025 года.
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