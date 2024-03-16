Энрике: Я очень счастлив в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое пребывание в команде.

“Я очень счастлив в ПСЖ. С тех пор как присоединился к клубу, всегда чувствую любовь со стороны президента, правления, Луиша Кампуша. Мы все вместе работаем над среднесрочным проектом. И все идет очень хорошо”, – сказал Энрике.

На данный момент ПСЖ занимает первое место в Лиге 1, опережая второй "Брест" на 10 очков. Также команда Энрике пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Кубка Франции.

В январе парижане победили "Тулузу" в рамках Суперкубка Франции. Этот трофей стал дебютным для Энрике после его присоединения к ПСЖ.

Текущий контракт испанского наставника с клубом действует до лета 2025 года.