  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Энрике: Я очень счастлив в ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике: Я очень счастлив в ПСЖ

Франция

Ощущает поддержку со стороны руководства клуба

Энрике: Я очень счастлив в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое пребывание в команде.

“Я очень счастлив в ПСЖ. С тех пор как присоединился к клубу, всегда чувствую любовь со стороны президента, правления, Луиша Кампуша. Мы все вместе работаем над среднесрочным проектом. И все идет очень хорошо”, – сказал Энрике.

На данный момент ПСЖ занимает первое место в Лиге 1, опережая второй "Брест" на 10 очков. Также команда Энрике пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов и 1/2 финала Кубка Франции.

В январе парижане победили "Тулузу" в рамках Суперкубка Франции. Этот трофей стал дебютным для Энрике после его присоединения к ПСЖ.

Текущий контракт испанского наставника с клубом действует до лета 2025 года.

По теме
yellow-arrow
AS: Навас не станет продлевать контракт с ПСЖ
yellow-arrow
Левандовский - о Мбаппе: Играть против него в Ла Лиге будет круто
yellow-arrow
Коклен - о том, почему его недооценивают во Франции: Я отказался выставлять себя на показ в СМИ
Луис Энрике Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости