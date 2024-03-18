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Килиан Мбаппе устанавливает новое статистическое достижение: на пороге пятисот
Французского нападающего невозможно удержать
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче французской Лиги 1 "Монпелье" - "ПСЖ", Мбаппе принял участие в четырех забитых мячах (3 гола и 1 результативная передача). Это помогло ему не только выиграть поединок, но также установить новое достижение.
По информации Squawka, француз в 25 лет принял участие в более 450 голах на клубном и национальном уровнях: 323 гола и 130 ассистов. При этом Килиану Мбаппе понадобилось 432 игры, чтобы достичь таких показателей.
At 25 years old, @KMbappe has now been directly involved in more than 450 goals for club & country:— Squawka (@Squawka) March 17, 2024
◉ 323 goals
◉ 130 assists
And he’s done it in 432 games. pic.twitter.com/ATfQVE0kNH
Добавим, что ПСЖ после 26 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лиге на 12 очков. В этом сезоне за парижан, Килиан Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.
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