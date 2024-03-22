Мбаппе - об Олимпиаде в Париже: Если мне не разрешат играть, то я буду делать то, что скажут

Килиан Мбаппе, нападающий "ПСЖ", хотел бы сыграть на Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже.

"Я всегда хотел играть на Олимпиаде, и мое желание не изменилось".

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"Если я сыграю на Олимпиаде, то это будет очень хорошо, но если мне не позволят, то я буду делать то, что скажут. Решение все еще остается за одним человеком, и они не сказали мне "да" или "нет", - добавил Мбаппе.

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Отметим, что Олимпийский турнир не входит в календарь ФИФА, клубы не обязаны отпускать своих игроков на эти соревнования.