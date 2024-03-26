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Ренн продлил контракт с главным тренером Стефаном

Франция

"Красно-чёрные" продлили контракт с сыном помощника Дешама в сборной Франции

Ренн продлил контракт с главным тренером Стефаном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ренн" продолжил сотрудничество с главным тренером Жюльеном Стефаном.

Как сообщает пресс-служба французского клуба в социальной сети X, стороны продлили действующее соглашение до лета 2026 года.

Перед тем, как впервые возглавить первую команд "красно-чёрных" в 2018 году, Стефан на протяжении шести лет работал с академией. Также с 2021 года 43-летний специалист руководил "Страсбуром", и вернулся в "Ренн" в ноябре 2023 года.

Главным достижением Стефана во главе "Ренна" является завоевание Кубок Франции в 2019 году.

На данный момент клуб занимает восьмое место в Лиге 1, имея в активе 39 очков. Также в нынешнем сезоне дошла до полуфинала национального Кубка (где сыграет 3 апреля с "ПСЖ") и 1/8 финала Лиги Европы, вылетев от "Милана".

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Опубликовал: Александр Бураков
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