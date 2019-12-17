Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 16-й тур

17 декабря. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

“Боруссия” Дортмунд 21:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

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Болельщики каждого немецкого клуба считают своим долгом к приезду “РБ Лейпциг” совершить очередную акцию протеста против команды производителя энергетических напитков. Существование РБ воспринимается как угроза традиционным ценностям немецкого футбола – правило 50+1, стоячие трибуны, дешевые билеты, социальная вовлеченность, неограниченное самовыражение. В этом сезоне “Лейпциг” воспринимается как угроза не только в культурном плане, но и футбольном – амбициозная команда Нагельсманна после прошлого тура вырвалась на первое место в Бундеслиге. Дортмунд находится близко к лидеру, но эта игра может иметь для него важнейшее значение в борьбе за “серебряную салатницу”. “Это игра за шесть очков”, – сказал о предстоящей встрече форвард “Лейпцига” Тимо Вернер. Нагельсманн пояснил, что за банальными словами его футболиста скрывается математический факт: в случае победы “РБ” оторвется от “Боруссии” на семь пунктов, в случае поражения – подпустит на один. Игра за шесть очков.

Цифры и факты

“РБ Лейпциг” – самая результативная команда Бундеслиги. “Красные быки” забили в 15 матчах чемпионата 42 гола. В топ-лигах больше “Лейпцига” забили только “Барселона” (43) и “Манчестер Сити” (47), но они сыграли на один и два матча больше. За РБ голами в лиге отметились 13 футболистов, результативнее всех нападающий Тимо Вернер – 16 голов. Дортмунду он пока не забивал.

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В последних шести матчах "Боруссии" Джейдон Санчо забивал как минимум один гол. Всего у него восемь мячей в Бундеслиге, на один меньше, чем у Ройса (9). Также у Джейдона восемь ассистов в чемпионате Германии, у его одноклубника Торгана Азара – семь.

Победная серия Дортмунда в Бундеслиге состоит из трех матчей (разница мячей 11-1), “РБ Лейпциг” побеждал в последних шести поединках (25-6).

В прошлом сезоне “Боруссия” обыграла “красных быков” и дома, и на выезде, в каждой игре отметился голом хавбек BVB Аксель Витцель. В предстоящем матче он не сыграет.

Юлиан Нагельсманн еще ни разу не побеждал в Дортмунде в качестве главного тренера (одна ничья, три поражения).

Ориентировочные составы

Новая схема Фавра 3-4-3 пока дает стопроцентный результат для “Боруссии”. В чемпионате Германии она прекрасно себя проявила против команд из нижней половины турнирной таблицы, но вот со “Славией” были проблемы. Матч с “Лейпцигом” покажет, является ли такой формат игры Дортмунда рабочим на высшем уровне. Самая большая кадровая проблема “Боруссии” перед “Лейпцигом” – это отсутствие Акселя Витцеля. Недоступен и его дублер Дилэйни. На плечах Юлиана Вайгля лежит большая ответственность, так как его партнер по центру поля Юлиан Брандт скорее полезен при игре в атаке.

“Боруссия”: Бюрки – Аканджи, Хуммельс, Загаду – Хакими, Вайгль, Брандт, Шульц – Санчо, Ройс, Азар

“Красные быки” вынуждены обходиться без основных центрбеков Орбана и Конате. На проблемной позиции Нагельсманн использует или флангового защитника Клостерманна или глубокого резервиста Ильзанкера. Результат не может радовать – “Лейпциг” пропускает больше, чем хотелось бы его главному тренеру. Есть и хорошие новости. В конце первого круга смог прорваться в стартовый состав чешский форвард Патрик Шик, арендованный до конца сезона у “Ромы”. В трех матчах у него два гола и ассист.

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Демме, Лаймер – Забитцер, Форсберг – Вернер, Шик

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг 2:2

При Люсьене Фавре “Вестфаленштадион” стал настоящей крепостью для его команды. В прошлом году “Боруссия” стала лучшей домашней командой Бундеслиги, всего раз потерпев поражение, а в этом сезоне остается единственной командой, которая еще ни разу не проиграла дома (пять побед, две ничьи). Как бы не был успешен в последних играх “Лейпциг”, ставить на его успех в Дортмунде было бы слишком рискованно. Обе команды предпочитают интенсивный атакующий футбол, хорошо играют в прессинге и умело разыгрывают контратаки. Вероятно, это будет равная игра с ничейным, но результативным счетом.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.