Ольмо перейдет в Лейпциг за 25 миллионов евро

Форвард загребского "Динамо" Даниэль Ольмо станет игроком "Лейпцига". Сумма трансфера составила 25 миллионов евро, сообщает Kicker.

Соглашение будет рассчитано на пять лет. Нападающий уже прошел медосмотр.

"Из всех предложений он выбрал "Лейпциг". Думаю, что он будет лучше развиваться там", — сказал главный тренер "Динамо" Ненад Бьелица.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 22 матча за "Динамо" и забил восемь мячей при семи голевых передачах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.