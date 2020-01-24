Бавария - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 19-й тур

25 января. Мюнхен, "Альянц Арена”

“Бавария” 1 9 :30 “Шальке”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

"Бавария" и "Шальке" начали вторый круг Бундеслиги с убедительных побед над "Гертой" и "Боруссией" М соответственно. Мюнхенцам в первом тайме не удавалось справиться с плотной обороной "Герты", но после перерыва "Бавария" вколотила в ворота соперника четыре мяча. "Шальке" в своем матче, который открывал Rückrunde, во всех компонентах игры был сильнее Гладбаха и заслуженно выиграл со счетом 2:0. Показать такую же игру против "Баварии" будет непросто. Это признает и главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер: "Я спросил у игроков, кто ранее обыгрывал "Баварию" – мало кому это удавалось. Думаю это говорит о многом. Мы очевидные аутсайдеры, но сделаем все, что показать хорошую игру. Не можем дождаться матча!"

Цифры и факты

Свои дебютные голы за "Боруссию" Дортмунд и "Баварию" в Бундеслиге Роберт Левандовски забивал именно в ворота "Шальке". Всего в восьми матчах чемпионата польский бомбардир забил 11 голов в ворота Die Königsblauen. Если Левандовски забьет в субботнем матче, он повторит достижение Клауса Фишера, который в свое время забивал в девяти матчах подряд против "Штутгарта".

Die Königsblauen. "Бавария" не проигрывает "Шальке" в последних 19 матчах. В последний раз Гельзенкирхен выигрывал в полуфинале Кубка Германии-2011.

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Ни одна команд в этом сезоне не пропустила меньше голов с игры, чем "Шальке" (11). Однако "кнаппен" лидируют в другом показателе – больше всех голов, пропущенных с пенальти (шесть).

Ориентировочные составы

Александер Нюбель все еще дисквалифицирован, поэтому против своего будущего клуба не сыграет. Также по-прежнему травмирован центрбек "Шальке" Салиф Сане. Хорошая новость для болельщиков "кнаппен" – восстановился после небольшого повреждения самый креативный игрок команды Амин Арит. Плохая – небольшие проблемы со здоровьем испытывают Кабак и Раман, ключевые игроки на своих позициях.

"Бавария" арендовала флангового защитника Альваро Одриосолу, но ожидается, что матч с "Шальке" он начнет в запасе. Вне игры остаются Зюле и Коман, Эрнандес вернулся к тренировкам, но к матчам пока не готов.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

“Шальке”: Шуберт – Кенни, Кабак, Настасич, Очипка – Калиджури, Маскарель, Сердар – Арит – Грегорич, Раман

Прогноз на матч Бавария – Шальке 3:1

На бумаге "Бавария" – очевидный фаворит в матче с "Шальке". Букмекеры не оставляют команде Дэвида Вагнера никаких шансов. "Бавария" выиграла последних четыре матча Бундеслиги с общим счетом 15:2, поэтому и в игре с "Шальке" стоит ожидать много забитых голов. Коэффициент на Тотал 3 Б составляет 1.4, а 3.5 Б – 1.77. Вполне вероятно, что без забитых мячей не останется Роберт Левандовски – в матче первого круга он сделал хет-трик.



