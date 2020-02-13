Ювентус может приобрести Толиссо у Баварии

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо может перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, "Юве" возобновил интерес к 25-летнему французу после того, как стало известно о намерении мюнхенского клуба продать игрока с целью пополнить трансферный бюджет и разгрузить зарплатную ведомость. Толиссо мог оказаться в Турине еще летом 2017 года, но выбрал "Баварию".

В сезоне-2019/20 Толиссо провел за "Баварию" 19 матчей во всех турнирах, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 40 миллионов евро.