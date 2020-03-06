Боруссия заинтересована в подписании защитника ПСЖ

Бельгийский защитник "ПСЖ" Томас Менье летом может оказаться в Бундеслиге. Об этом передает французский источник Les Sports.

На данный момент в трансфере игрока заинтересована "Боруссия". Бельгиец должен будет заменить Ашрафа Хакими, с которым летом заканчивается арендное соглашение.

Летом у защитника заканчивается контракт с парижанами. Стороны пока не смогли договориться о его продлении, а значит летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Менье провел 26 матчей, в которых отметился 3 результативными действиями.