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Боруссия заинтересована в подписании защитника ПСЖ

Германия
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Символично, что обе команды играют в плей-офф ЛЧ

Боруссия заинтересована в подписании защитника ПСЖ
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Бельгийский защитник "ПСЖ" Томас Менье летом может оказаться в Бундеслиге. Об этом передает французский источник Les Sports.

На данный момент в трансфере игрока заинтересована "Боруссия". Бельгиец должен будет заменить Ашрафа Хакими, с которым летом заканчивается арендное соглашение.

Летом у защитника заканчивается контракт с парижанами. Стороны пока не смогли договориться о его продлении, а значит летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Менье провел 26 матчей, в которых отметился 3 результативными действиями.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Менье ПСЖ
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