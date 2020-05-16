Юлиан Брандт: Нет ничего лучше, чем вернуться после паузы с такой победой

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт прокомментировал разгромную победу в Рурском дерби над "Шальке" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Нет ничего лучше, чем вернуться в сезон с такой победой. Мы хорошо выступили. Да, не идеально, но хорошо для первой игры после такого долгого времени", – рассказал Юлиан Брандт для Sky Germany.