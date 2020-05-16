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Юлиан Брандт: Нет ничего лучше, чем вернуться после паузы с такой победой

Германия
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Немецкий хавбек поделился впечатлениями от первой игры после карантина

Юлиан Брандт: Нет ничего лучше, чем вернуться после паузы с такой победой
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Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт прокомментировал разгромную победу в Рурском дерби над "Шальке" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Нет ничего лучше, чем вернуться в сезон с такой победой. Мы хорошо выступили. Да, не идеально, но хорошо для первой игры после такого долгого времени", – рассказал Юлиан Брандт для Sky Germany.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Юлиан Брандт
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Источник:
sport1.de
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