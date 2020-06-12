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Бундеслига. Дубль Ольмо за две минуты принес РБ Лейпциг победу над Хоффенхаймом

Германия
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Победа вопреки xG

Бундеслига. Дубль Ольмо за две минуты принес РБ Лейпциг победу над Хоффенхаймом
UA-Футбол

“Эффект нового тренера” не сработал в “Хоффенхайме”. Хотя о каком отдельном тренере может идти речь. После расставания с Схредером “Хоффенхаймом” до конца сезона будет управлять команда специалистов без первого номера.

Хотя, нужно признаться, “Хоффенхайм” провел неплохой матч. TSG принялся прессинговать “Лейпциг” с первых минут и прижал команду Нагельсманна к ее воротам. Казалось, что доминирование “Хоффенхайма” должно вот-вот воплотится в гол. На шестой минуте хозяева заработали пенальти – Гулачи сбил Даббура в своей штрафной. Даббур подошел к точку, но… VAR после длительного обзора эпизода отменил одиннадцатиметровый – в развитие атаки мяч попал Баумгартнеру в руку.

Это эпизод психологически негативно сказался на “Хоффенхайме”. На каких-то пару минут хозяева выключились из игры и сразу пропустили два гола. Дебютным дублем за “Лейпциг” отметился Дани Ольмо. Голы получились похожими друг на друга – испанец демонстрировал свою изворотливость, ускользая от защитников “Хоффенхайма” и пробивал понизу в ближний от вратаря угол.

Бундеслига. Дубль Ольмо за две минуты принес РБ Лейпциг победу над Хоффенхаймом - изображение 1

Во втором тайме Ольмо пробивал из более удачной позиции, но ударил мимо ворот. А под конец первого тайма хороший момент не реализовал Вернер, пробив выше после выхода на один. Еще один раз будущий форвард “Челси” залез в офсайд и испортил голевую атаку РБ.

Это приблизительный список моментов “Лейпцига” до 80-й минуты, а вот “Хоффенхайм” угрожал ворота Гулачи с завидной регулярностью, но для забитого гола не хватало немного класса и удачи. 24 удара нанесли хозяева, но не один из них не воплотился в гол.

На последних минутах матча “Хоффенхайм” совсем перестал защищаться, но РБ не забил третий мяч уставшему и выдохшемуся сопернику. 2:0. “Лейпциг” отрывается от четвертой позиции на шесть очков.

Бундеслига, 31-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “РБ Лейпциг” 0:2

Голы: Ольмо 9, Ольмо 11

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Гриллич, Бичакчич – Кадержабек, Руди, Самассеку (Крамарич 46), Цубер (Сков 46) – Гайгер (Акпогума 81) – Даббур (Бебу 62), Баумгартнер (Бруун Ларсен 68)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Хальстенберг, Клостерманн, Мукиэле – Лаймер (Нкунку 62), Кампль (Адамс 68), Забитцер (Конате 78) – Ольмо (Айдара 78) – Вернер, Шик (Лукман 68)

Предупреждения: Самассеку 3, Цубер 33 – Клостерманн 26, Нкунку 75

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) Тимо Вернер РБ Лейпциг Дани Ольмо
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