Германия
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ПСЖ попытается подписать Эрнандеса из Баварии
Игрок является приоритетной целью для команды
По информации Cadena SER 24-летний Эрнандес является приоритетной целью для действующих чемпионов Франции.
Вопросу его подписания в предстоящее летнее трансферное окно они уделят свое основное внимание. Сообщается, будто представители "ПСЖ" уже контактировали с окружением француза.
Напомним, "Бавария" купила Эрнандеса у мадридского "Атлетико" летом прошлого года за рекордные для себя 80 млн евро.
В текущем чемпионате Германии Люка Эрнандес провел 16 матчей.
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