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ПСЖ попытается подписать Эрнандеса из Баварии

Германия
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Игрок является приоритетной целью для команды

ПСЖ попытается подписать Эрнандеса из Баварии
Новина українською

По информации Cadena SER 24-летний Эрнандес является приоритетной целью для действующих чемпионов Франции.

Вопросу его подписания в предстоящее летнее трансферное окно они уделят свое основное внимание. Сообщается, будто представители "ПСЖ" уже контактировали с окружением француза.

Напомним, "Бавария" купила Эрнандеса у мадридского "Атлетико" летом прошлого года за рекордные для себя 80 млн евро.
В текущем чемпионате Германии Люка Эрнандес провел 16 матчей.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрнандес ПСЖ Люка Эрнандес
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