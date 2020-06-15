ПСЖ попытается подписать Эрнандеса из Баварии

По информации Cadena SER 24-летний Эрнандес является приоритетной целью для действующих чемпионов Франции.

Вопросу его подписания в предстоящее летнее трансферное окно они уделят свое основное внимание. Сообщается, будто представители "ПСЖ" уже контактировали с окружением француза.

Напомним, "Бавария" купила Эрнандеса у мадридского "Атлетико" летом прошлого года за рекордные для себя 80 млн евро.

В текущем чемпионате Германии Люка Эрнандес провел 16 матчей.