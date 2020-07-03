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Холанд в новом сезоне будет выступать под девятым номером

Германия
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Также номера сменили ещё четыре игрока

Холанд в новом сезоне будет выступать под девятым номером
Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлин Холанд с нового сезона будет выступать под другим номером, сообщается в официальном Twitter клуба.

Норвежец сменил 17-й номер на 9-й. Также защитник Дан-Аксель Загаду взял 5-й номер вместо 2-го, а защитник Матеу Морей выбрал освободившийся 2-й номер вместо прежнего 22-го. Торган Азар и Эмре Джан сменили номера с 23-го на 10-й и с 27-го на 23-й соответственно.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
BVB
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