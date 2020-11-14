В менхенгладбахской Боруссии обнаружен случай заболевания COVID-19

Один из игроков менхенгладбахской "Боруссии" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя игрока не называется. Он находится на самоизоляции. У всей остальной команды негативные результаты.

Напомним, уже 25 ноября "Шахтёр" сыграет с "Боруссией" в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.