Германия
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В менхенгладбахской Боруссии обнаружен случай заболевания COVID-19
Имя игрока не стали называть
Один из игроков менхенгладбахской "Боруссии" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Имя игрока не называется. Он находится на самоизоляции. У всей остальной команды негативные результаты.
Напомним, уже 25 ноября "Шахтёр" сыграет с "Боруссией" в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 15:32
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