Бундеслига. Бавария не смогла выиграть у Вердера, Гладбах - у Аугсбурга

Чемпион сделал хороший подарок “Лейпцигу” и “Боруссии” Дортмунд, не сумев переиграть “Вердер”. “Бавария” провела очень слабый первый тайм против 16-й команды прошлого сезона, при этом Ханси Флик выставил максимально атакующий состав. Однако Левандовски был сегодня не совсем в порядке, Мюллеру было тесно в атакующей зоне с 17-летним Мусиалой, а действиям Косты и Комана не хватало оригинальности.

“Вердер” в первые 45 минут создал больше, и если в середине тайма Нойер чудесным двойным сейвом спас свои ворота после ударов Сарджента и Биттенкура, то отличиться Эггештайну перед самим перерывом он уже помешать не смог. Гол не состоялся бы без Сарджента. Американский форвард “Вердера” стянул на себя Хави Мартинеса и с фланга дал точный пас на Эггештайна.

Во втором тайме “Бавария” добавила, но “Вердер” всегда угрожал с контратак, и Сарджент едва не забил второй гол гостей, если бы не подкат Боатенга. Затем давление мюнхенцев все же принесло свои плоды. Горетцка выполнил навес на дальнюю штангу, и там расторопнее всех оказался Коман.

До конца матча команды еще по разу обменялись моментами (Нойер спас после удара Сарджента, Шупо-Мотинг плохо пробил с трех метров), и закончили игру справедливой ничьей. “Вердер” уже пятый подряд матч заканчивает со счетом 1:1, “Бавария” может жаловаться на травмы и плотность календарь – сегодня у команды Ханси Флика мало что получалось.

Оступилась перед матчем Лиги чемпионов и “Боруссия” Менхенгладбах, не сумев переиграть “Аугсбург”. Как это часто случается с “жеребцами” в этом сезоне, они выигрывали большую часть матча, но пропустили гол в ответ в самом конце игры. Нойхаус вывел Гладбах уже на пятой минуте, прошив ворота Гикевича после суматохи у его ворот, и в дальнейшем контролировал ход игры. Не хватало только второго гола. В итоге хозяева поплатились за свое расточительство. “Аугсбург”, оставшись в меньшинстве, смело пошел вперед на последних минутах и в итоге отыгрался.

Едва не закончился комичным результатом матч “Байера” с “Арминией”. Команда из Билефельда не нанесла ни одного удара по ворота Леверкузена, но едва не сыграла 1:1 – автогол вратаря “Байера” Градецки достоин войти в подборку главных футбольных мемов. Однако гости все же добились своего – на 88-й минуте бывший “динамовец” Александар Драгович, подключившись к атаке, принес “Байеру” важнейшие три очка.

Не до шуток было “Хоффенхайму” с “Штутгартом”. Шесть голов на двоих – 1:0, 1:2, 3:2, 3:3. У “Хоффенхайма” вернулся на поле Андрей Крамарич, он забил гол и сделал ассист, но хозяевам не хватило несколько секунд, чтобы оформить первую в Бундеслиге победу с конца сентября.

Однако “Хоффенхайму” пока далеко до “достижений” гельзенкирхенского “Шальке”. Серия без побед “кнаппен” длится уже 24 матча. “Шальке” полностью провалил первые 25 минут матча с “Вольфсбургом”, а когда включился в игру, было уже поздно. Три очка в восьми турах и разница 5-24 – “Шальке” остается на предпоследнем месте.

Бундеслига, восьмой тур

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Вердер” Бремен 1:1

Голы: Коман 62 – Эггештайн 45+1

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Горетцка 19) – Мартинес – Коман (Гнабри 63), Мюллер, Мусиала (Шупо-Мотинг 62), Коста (Сане 63) – Левандовски

“Вердер”: Павленка – Фридль, Грос, Топрак – Аугустинссон, Мевальд (Мбом 72) Эггештайн, Гебре Селассие – Биттенкур (Агу 66), Сарджент, Рашица (Чонг 90+1)

Предупреждения: Павар 15 – Биттенкур 32, Аугустинссон 43, Павленка 90+4

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Аугсбург” 1:1

Голы: Нойхаус 5 – Калиджури 88

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус (Закария 89) – Херрманн (Лазаро 67), Штиндль (Тюрам 78), Вольф – Эмболо

“Аугсбург”: Гикевич – Яго, Удуохай, Гауэлеу, Гумны (Фрамбергер 54) – Варгас, Хедира, Штробль, Калиджури – Нидерлехнер (Грегорич 66), Финнбогасон (Хан 65)

Предупреждения: Тюрам 90+2 – Хедира 38, Фрамбергер 62, Гауэлеу 65, Фрамбергер 66

Удаление: Фрамбергер 66

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Штутгарт” 3:3

Голы: Баумгартнер 16, Сессеньон 47, Крамарич 71 (пен.) – Гонсалес 18, Вамангитука 27, Кемпф 90+3

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Нордтвейт, Акпогума – Гриллич (Гачинович 76) – Бебу, Самассеку, Гайгер, Сессеньон – Баумгартнер (Клаусс 87), Крамарич (Байер 90+1)

“Штутгарт”: Кобель – Кемпф, Антон, Штенцель (Клемент 77) – Кулибали (Соса 59), Мангаля, Эндо, Вамангитука – Дидави (Климович 59), Кастро (Ферстер 76) – Гонсалес (Калайджич 32)

Предупреждения: Сессеньон 4, Пош 77, Гайгер 90+5 – Кастро 30, Кемпф 89

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Вольфсбург” 0:2

Голы: Вегорст 3, Шлагер 24

“Шальке”: Реннов – Чау, Стамбули (Скрцибски 46), Настасич – Маскарель – Людевиг, Сердар (Бенталеб 77), Арит (Раман 39), Очипка – Пасиенсия (Кутуджу 80), Ут

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Баку – Арнольд, Шлагер – Брекало (Клаус 80), Мехмеди (Филипп 89), Штеффен (Виктор 74) – Вегорст (Бялек 89)

Предупреждение: Шлагер 86

Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” – “Байер” Леверкузен 1:2

Голы: Градецки 47 (авт.) – Бэйли 27, Драгович 88

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, ван дер Хоорн, Лукоки – Зойферт (Кунзе 80), Притль – Доан, Хартель (Фогльзаммер 90), Ябо (Суку 80) – Клос (Шипплок 63)

“Байер”: Градецки – Синкгравен, Та, Свен Бендер (Драгович 50), Ларс Бендер (Вайзер 46) – Амири (Демирбай 80), Баумгартлингер, Виртц – Диаби (Беллараби 80), Аларио (Шик 68), Бэйли

Предупреждение: Драгович 65