Бавария - РБ Лейпциг 3:3. Лидер остается прежним

Две первые команды чемпионата Германии сыграли невероятно увлекательный матч и забили на двоих шесть голов. Интенсивность игры просто зашкаливала – на протяжении большей части матчи обе команды неслись на ворота соперников, и очень смело прессинговали. Счет 3:3 – закономерный итог матча. Не тот поединок назвали Der Klassiker? Пока об этом рано говорить, однако РБ не проигрывает “Баварии” в чемпионате уже в четвертом матче подряд.

“Лейпциг” очень смело начал игру, пользуясь известными слабостями “Баварии”. Команда Нагельсманна удачно справлялась с прессингом хозяевам и быстро доставляла мяч вперед к воротам Нойера, минуя высокую линию защиты “Баварии”. Именно “Лейпциг” создал первый момент – Забитцер ударил в перекладину, но забитый гол не заставил себя ждать. “Бавария” потеряла мяч на чужой половине, и Форсберг отдал точно разрезной пас на Нкунку. Француз нашел пространство между двумя медленными центрбеками “Баварии” и переиграл выскочившего из ворот Нойера.

Отыграться “Баварии” помогли обстоятельства. Хави Мартинес получил травму и вместо него на поле вышел более ориентированный на атаку Мусиала. “Лейпцигу” пришлось адаптироваться к изменению в системе игры “Баварии”, и пока команда Нагельсманна пыталась понять что и как, мюнхенцы забили два гола. Сначала забил сам Мусиала, отлично пробив с двадцати метров в угол, а затем 17-летний хавбек начал голевую атаку, которая закончилась точным ударом Мюллера.

Однако защита “Баварии” представляла собой решето, не зря к игре Зюле у тренерского штаба “Баварии” накопилось столько претензий. Как только “Бавария” вышла вперед, Нойеру вновь пришлось вынимать мяч из своих ворот – свой первый мяч на “Альянц-Арене” забил Джастин Клюйверт.

Одним из лучших игроков в составе “Лейпцига” был Эмиль Форсберг. РБ начал матч без чистых нападающих, а роль “девятки” великолепно исполнял швед. Его движение сводило с ума пару Боатенг – Зюле, и на 48-й минуте Форсберг в который раз оставил их в дураках, и замкнул головой навес с фланга Анхелиньо.

Левандовски был плотно накрыт Упамекано, Сане снова разочаровал, выйдя в старте, и “Бавария” спаслась только благодаря взаимодействию Комана с Мюллером. Французский вингер оформил свой третий ассист в матче, выполнил кросс в штрафную, где со всеми разобрался Мюллер.

Это была 75-я минута. “РБ Лейпциг” ожидаемо сдал в конце матча, и не сработали замены Нагельсманна. “Бавария” последние полчаса упрямо давила на ворота Гулачи, но гол Мюллера остался единственным у “Рекордмайстера” во втором тайме.

3:3 – топ-матч топ-команд, настоящее футбольное удовольствие.

Бундеслига, десятый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “РБ Лейпциг” 3:3

Голы: Мусиала 30, Мюллер 34, Мюллер 75 – Нкунку 19, Клюйверт 36 Форсберг 48

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Боатенг (Ричардс 83), Алаба – Мартинес (Мусиала 25), Горетцка – Сане (Гнабри 64), Мюллер, Коман (Дуглас Коста 83) – Левандовски

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Анхелиньо, Упамекано, Конате, Мукиэле (Ольмо 72) – Адамс, Забитцер (Кампль 72), Айдара (Серлот 78) – Нкунку, Форсберг (Поульсен 62), Клюйверт (Орбан 78)

Предупреждение: Мукиэле 51