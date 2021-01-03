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Лейпциг не отстает от Баварии, Дортмунд - четвертый. Турнирная таблица Бундеслиги 2020/21
Шальке остается на последнем месте
“Бавария” в сверхрезультативном матче переиграла “Майнц” и остается лидером Бундеслиги после 14 туров. “РБ Лейпциг” также выиграл свой поединок, поэтому сохранил отставание от “Баварии” в два очка. “Байер” проиграл во втором туре подряд и опустился на третью строчку, а “Боруссия” Дортмунд вернулась в первую четверку, переиграв “Вольфсбург”. Сенсационный “Унион” продолжает находится в зоне еврокубков. Неизменным остается положение команд и в подвале турнирной таблице: “Майнц” предпоследний, “Шальке” восемнадцатый.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария" Мюнхен
|14
|10
|3
|1
|44-21
|+23
|33
|2
|"РБ Лейпциг"
|14
|9
|4
|1
|25-9
|+16
|31
|3
|"Байер" Леверкузен
|14
|8
|4
|2
|29-14
|+15
|28
|4
|"Боруссия" Дортмунд
|14
|8
|1
|5
|28-18
|+10
|25
|5
|"Унион" Берлин
|14
|6
|6
|2
|29-18
|+11
|24
|6
|"Вольфсбург"
|14
|6
|6
|2
|20-15
|+5
|24
|7
|"Боруссия" Менхенгладбах
|14
|5
|6
|3
|25-22
|+3
|21
|8
|"Айнтрахт" Франкфурт
|14
|4
|8
|2
|23-23
|0
|20
|9
|"Фрайбург"
|14
|5
|5
|4
|23-24
|-1
|20
|10
|"Аугсбург"
|14
|5
|4
|5
|16-19
|-3
|19
|11
|"Штутгарт"
|14
|4
|6
|4
|26-21
|+5
|18
|12
|"Герта" Берлин
|14
|4
|4
|6
|23-24
|-1
|16
|13
|"Хоффенхайм"
|14
|4
|3
|7
|22-26
|-4
|15
|14
|"Вердер" Бремен
|14
|3
|5
|6
|16-23
|-7
|14
|15
|"Кельн"
|14
|2
|5
|7
|13-22
|-9
|11
|16
|"Арминия" Билефельд
|14
|3
|1
|10
|9-24
|-15
|10
|17
|"Майнц"
|14
|1
|3
|10
|14-31
|-17
|6
|18
|"Шальке"
|14
|0
|4
|10
|8-39
|-31
|4
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