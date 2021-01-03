Лейпциг не отстает от Баварии, Дортмунд - четвертый. Турнирная таблица Бундеслиги 2020/21

“Бавария” в сверхрезультативном матче переиграла “Майнц” и остается лидером Бундеслиги после 14 туров. “РБ Лейпциг” также выиграл свой поединок, поэтому сохранил отставание от “Баварии” в два очка. “Байер” проиграл во втором туре подряд и опустился на третью строчку, а “Боруссия” Дортмунд вернулась в первую четверку, переиграв “Вольфсбург”. Сенсационный “Унион” продолжает находится в зоне еврокубков. Неизменным остается положение команд и в подвале турнирной таблице: “Майнц” предпоследний, “Шальке” восемнадцатый.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" Мюнхен 14 10 3 1 44-21 +23 33 2 "РБ Лейпциг" 14 9 4 1 25-9 +16 31 3 "Байер" Леверкузен 14 8 4 2 29-14 +15 28 4 "Боруссия" Дортмунд 14 8 1 5 28-18 +10 25 5 "Унион" Берлин 14 6 6 2 29-18 +11 24 6 "Вольфсбург" 14 6 6 2 20-15 +5 24 7 "Боруссия" Менхенгладбах 14 5 6 3 25-22 +3 21 8 "Айнтрахт" Франкфурт 14 4 8 2 23-23 0 20 9 "Фрайбург" 14 5 5 4 23-24 -1 20 10 "Аугсбург" 14 5 4 5 16-19 -3 19 11 "Штутгарт" 14 4 6 4 26-21 +5 18 12 "Герта" Берлин 14 4 4 6 23-24 -1 16 13 "Хоффенхайм" 14 4 3 7 22-26 -4 15 14 "Вердер" Бремен 14 3 5 6 16-23 -7 14 15 "Кельн" 14 2 5 7 13-22 -9 11 16 "Арминия" Билефельд 14 3 1 10 9-24 -15 10 17 "Майнц" 14 1 3 10 14-31 -17 6 18 "Шальке" 14 0 4 10 8-39 -31 4