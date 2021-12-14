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Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера. У него 42 гола в чемпионате в 2021 году
Оторвался от Месси уже 25 голов в этом году
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Роберт Левандовский отметился дублем за "Баварию" в ворота "Штутгарта" (5:0) в 16-м туре Бундеслиги. Голы стали 41 и 42 для него в рамках Бундеслиги в 2021 году.
Тем самым поляк повторил рекорд, установленного нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером в 1972 году.
До конца года "Баварии" предстоит провести еще один матч в чемпионате Германии – против "Вольфсбурга" 17 декабря. У Роберта есть все шансы побить рекорд легендарного немца.
Эти голы также стали 67 и 68 для Роберта в этом календарном году. На втором месте по числу голов в 2021 году идет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, забивший 49 мячей.
Далее следуют нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд (47), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46) и нападающий "Реала" Карим Бензема (45).
Отметим, что обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси забил 43 мяча.
???? - @lewy_official (+2) equals the ????????Bundesliga record for most goals in a single calendar year— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 14, 2021
42 - Robert Lewandowski (2021)
42 - Gerd Müller (1972)
39 - Dieter Müller (1977)#VfBFCB #FCBayern
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