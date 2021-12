Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера. У него 42 гола в чемпионате в 2021 году

Роберт Левандовский отметился дублем за "Баварию" в ворота "Штутгарта" (5:0) в 16-м туре Бундеслиги. Голы стали 41 и 42 для него в рамках Бундеслиги в 2021 году.

Тем самым поляк повторил рекорд, установленного нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером в 1972 году.

До конца года "Баварии" предстоит провести еще один матч в чемпионате Германии – против "Вольфсбурга" 17 декабря. У Роберта есть все шансы побить рекорд легендарного немца.

Эти голы также стали 67 и 68 для Роберта в этом календарном году. На втором месте по числу голов в 2021 году идет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, забивший 49 мячей.

Далее следуют нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд (47), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46) и нападающий "Реала" Карим Бензема (45).

Отметим, что обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси забил 43 мяча.

