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Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера. У него 42 гола в чемпионате в 2021 году

Германия
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Оторвался от Месси уже 25 голов в этом году

Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера. У него 42 гола в чемпионате в 2021 году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Роберт Левандовский отметился дублем за "Баварию" в ворота "Штутгарта" (5:0) в 16-м туре Бундеслиги. Голы стали 41 и 42 для него в рамках Бундеслиги в 2021 году.

Тем самым поляк повторил рекорд, установленного нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером в 1972 году.

До конца года "Баварии" предстоит провести еще один матч в чемпионате Германии – против "Вольфсбурга" 17 декабря. У Роберта есть все шансы побить рекорд легендарного немца.

Эти голы также стали 67 и 68 для Роберта в этом календарном году. На втором месте по числу голов в 2021 году идет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, забивший 49 мячей.

Далее следуют нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд (47), форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (46) и нападающий "Реала" Карим Бензема (45).

Отметим, что обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси забил 43 мяча.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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