Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария испортила отношения с Барселоной, пытаясь в обход руководства подписать Педри
Немцы также пытались "выкрасть" Сержиньо Деста
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Бавария" пыталась в обход руководства "Барселоны" связаться с несколькими игроками "сине-гранатовых", среди которых были Педри и Дест, сообщает Sport1.de. Подобное поведение подорвало доверие со стороны каталонцев.
Сообщается, что президента "Барселоны" Жоана Лапорты раздражает поведение боссов "Баварии". Некоторое время назад "Бавария" общалась с Педри до того, как он продлил контракт с каталонцами, а также с Серджиньо Дестом.
"Клуб("Бавария") действительно общался с игроками "Барсы", не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, но они точно не те, что были раньше", – сказал источник, близкий к руководству "Барсы".
Хоть и сделка сорвалась, когда Педри продлил контракт с "Барсой", хотя отмечается, что интерес со стороны "Баварии" ему польстил. Чтобы защитить себя от атак мюнхенского клуба в дальнейшем, клуб прописал в контракте испанца отступные в размере миллиарда евро.
"Барселона" отреагировала на поведение "Баварии", проявив интерес к защитнику Никласу Зюле, контракт которого с мюнхенцами истекает летом.
Кроме того, каталонцы следят за двумя молодыми талантами "Баварии". Речь идет о 16-летнем плеймейкере Кенане Йилдизе и 18-летнем форварде Габриэле Видовиче, который уже тренируется с основой "Баварии".
Популярное сейчас
- Агент Соломона: Манор не продлил контракт с Шахтером, это говорит о его будущем
- Защитник Интера забил невероятным ударом на 90+1-й. В овертайме нерадзурри выиграли – ВИДЕО
- И месть его была страшна: как Самюэль Это’О из надежды Реала превратился в его кошмар
- Кельн - Гамбург. 1:1 (3:4 по пен.). Вылетели из Кубка из-за удара не по правилам – Видео
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО