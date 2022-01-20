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Бавария испортила отношения с Барселоной, пытаясь в обход руководства подписать Педри

Германия
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Немцы также пытались "выкрасть" Сержиньо Деста

Бавария испортила отношения с Барселоной, пытаясь в обход руководства подписать Педри

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" пыталась в обход руководства "Барселоны" связаться с несколькими игроками "сине-гранатовых", среди которых были Педри и Дест, сообщает Sport1.de. Подобное поведение подорвало доверие со стороны каталонцев.

Сообщается, что президента "Барселоны" Жоана Лапорты раздражает поведение боссов "Баварии". Некоторое время назад "Бавария" общалась с Педри до того, как он продлил контракт с каталонцами, а также с Серджиньо Дестом.

"Клуб("Бавария") действительно общался с игроками "Барсы", не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, но они точно не те, что были раньше", – сказал источник, близкий к руководству "Барсы".

Хоть и сделка сорвалась, когда Педри продлил контракт с "Барсой", хотя отмечается, что интерес со стороны "Баварии" ему польстил. Чтобы защитить себя от атак мюнхенского клуба в дальнейшем, клуб прописал в контракте испанца отступные в размере миллиарда евро.

"Барселона" отреагировала на поведение "Баварии", проявив интерес к защитнику Никласу Зюле, контракт которого с мюнхенцами истекает летом.

Кроме того, каталонцы следят за двумя молодыми талантами "Баварии". Речь идет о 16-летнем плеймейкере Кенане Йилдизе и 18-летнем форварде Габриэле Видовиче, который уже тренируется с основой "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Сержиньо Дест Педри
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Источник:
sport1.de

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 19:25
В аферах по подписке игроков Барса намного опережает Баварию, но 2:8 это не 8:2, перспекты все всё видят)))
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