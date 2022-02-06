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Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

Германия
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Плей-офф Лиги Чемпионов уже через 10 дней

Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
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Вратарь "Баварии Мюнхен" Мануэль Нойер сегодня перенес успешную операцию на правом колене. Таким образом, капитан команды выбыл на ближайшие несколько недель.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил:

"Все в клубе и в команде желают Мануэлю быстрого и удачного восстановления. Мы уверены, он вернется в форму уже очень скоро".

"Баварии" предстоит сыграть с "РБ Зальцбург" в плей-офф Лиги Чемпионов уже 16 февраля. В этом сезоне Мануэль Нойер появился в 28 матчах во всех турнирах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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