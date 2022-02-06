Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель

Вратарь "Баварии Мюнхен" Мануэль Нойер сегодня перенес успешную операцию на правом колене. Таким образом, капитан команды выбыл на ближайшие несколько недель.

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил:

"Все в клубе и в команде желают Мануэлю быстрого и удачного восстановления. Мы уверены, он вернется в форму уже очень скоро".

"Баварии" предстоит сыграть с "РБ Зальцбург" в плей-офф Лиги Чемпионов уже 16 февраля. В этом сезоне Мануэль Нойер появился в 28 матчах во всех турнирах.