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Нойер перенес операцию и пропустит несколько недель
Плей-офф Лиги Чемпионов уже через 10 дней
Фото: Bundesliga
Вратарь "Баварии Мюнхен" Мануэль Нойер сегодня перенес успешную операцию на правом колене. Таким образом, капитан команды выбыл на ближайшие несколько недель.
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил:
"Все в клубе и в команде желают Мануэлю быстрого и удачного восстановления. Мы уверены, он вернется в форму уже очень скоро".
"Баварии" предстоит сыграть с "РБ Зальцбург" в плей-офф Лиги Чемпионов уже 16 февраля. В этом сезоне Мануэль Нойер появился в 28 матчах во всех турнирах.
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