PETA раскритиковала Мюллера из-за травмы его коня: Повреждений можно было избежать

Организация по защите прав животных PETA раскритиковала полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера из-за травмы его коня. "Жестоко заставлять животных заниматься неестественным сексом", – заявила представительница PETA Яна Хогер.

Критику со стороны организации спровоцировала травма жеребца Д’Ави, принадлежащего футболисту. Конь при подготовке к сезону случки поскользнулся в манеже и упал на бок.

После этого конюшня Мюллера и его жены объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене – 200 евро вместо 2000.

"Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль.

Травм, полученных Д’Ави под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним", – заявила представительница PETA Яна Хогер.