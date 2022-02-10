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PETA раскритиковала Мюллера из-за травмы его коня: Повреждений можно было избежать

Германия
(1 голосов)

Томас ещё и разводит коней

PETA раскритиковала Мюллера из-за травмы его коня: Повреждений можно было избежать

Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

Организация по защите прав животных PETA раскритиковала полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера из-за травмы его коня. "Жестоко заставлять животных заниматься неестественным сексом", – заявила представительница PETA Яна Хогер.

Критику со стороны организации спровоцировала травма жеребца Д’Ави, принадлежащего футболисту. Конь при подготовке к сезону случки поскользнулся в манеже и упал на бок.

После этого конюшня Мюллера и его жены объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене – 200 евро вместо 2000.

"Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль.

Травм, полученных Д’Ави под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним", – заявила представительница PETA Яна Хогер.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
sport1.de

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
10.02.2022 в 22:59
Ох ці німці)
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