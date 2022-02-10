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PETA раскритиковала Мюллера из-за травмы его коня: Повреждений можно было избежать
Томас ещё и разводит коней
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Организация по защите прав животных PETA раскритиковала полузащитника "Баварии" Томаса Мюллера из-за травмы его коня. "Жестоко заставлять животных заниматься неестественным сексом", – заявила представительница PETA Яна Хогер.
Критику со стороны организации спровоцировала травма жеребца Д’Ави, принадлежащего футболисту. Конь при подготовке к сезону случки поскользнулся в манеже и упал на бок.
После этого конюшня Мюллера и его жены объявила о продаже замороженной спермы Д’Ави по сниженной цене – 200 евро вместо 2000.
"Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль.
Травм, полученных Д’Ави под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним", – заявила представительница PETA Яна Хогер.
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