Бундеслига. 31-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Бавария

В субботу у "Баварии" будет возможность оформить 10-й титул Бундеслиги кряду, если им удастся обыграть своего главного преследователя в личной встрече. Своего рода финал для "рекордмайстера", покинувшего все кубковые соревнования в этом сезоне. Команда Нагельсманна провалилась в Кубке Германии, вылетев от второй "Боруссии" со счётом 0:5, а недавно к этому прибавился ещё и неприятный вылет от "Вильярреала" (1:2) в 1/4 финала Лиги Чемпионов. На этом фоне всё, что остаётся, это красиво завершить сезон победой над Дортмундом.

К Дер Классикеру должны быть готовы французы Люка Эрнандес и Кингсли Коман. Как и Лерой Сане, начавший игру в Билефельде на прошлой неделе с лавки для запасных. Победа над "Арминией" (0:3) в прошлом туре должна была немного подправить уверенность "Баварии", которая до этого забила всего один гол за 180 минут сражения с "субмаринами", а также с большим трудом обыграла "Аугсбург" (1:0).

Боруссия Д

"Боруссия" размялась перед Дер Классикером на "Вольфсбурге" (6:1). Два из шести голов "волкам" оформил Эрлинг Холанд, до этого молчавший целых 5 туров. Дортмунд тоже повылетал из всех кубковых соревнований, зато набрал хороший ход в Бундеслиге, вместе с "Баварией" набрав по 29 очков в 13 турах в 2022-м году. Хотя из общей позитивной картины явно выпадают два провала – против "Байера" (2:5) и "Лейпцига" (1:4). Два наглых конкурента разгромили БД прямо на "Сигнал Идуна Парк".

К завтрашней встрече должен быть готов Рафаэль Геррейру. 17-летний Том Роте блестяще дебютировал в прошлом туре, даже забив, но всё же на "Баварию" его вряд ли станут бросать. Хотя кадровых проблем всё ещё полно. В Мюнхене не сыграет основной кипер Кобель, защитники Хуммельс, Менье, Морей, в центре поля будет не хватать Дауда, Витселя и Рейны. Также под вопросом Азар и Мален.

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Статистика и факты

Левандовски забил 22 гола в 15 встречах против "Боруссии"

"Бавария" выиграла 6 последних Классикеров, а дома не уступала Дортмунду с далёкого 2014-го года

Нагельсманн может выиграть свой второй титул в карьере после Суперкубка в начале сезона

В 2022-м году "Боруссия" забила больше "Баварии" (35 против 33)

Холанд забивал 5 раз в 6 встречах с "Баварией", проиграв каждую игру

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Боруссия: Хитц – Понграчич, Аканджи, Загаду – Вольф, Джан, Беллингем, Геррейру – Брандт, Ройс – Холанд

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Д от UA-Футбол

"Бавария" просто не может не выиграть этот матч, несмотря на спад в последние недели. "Боруссия" постоянно проваливается в больших матчах, а серия из 6 поражений Мюнхену подряд предвещает очередную неудачу. Две самые результативные команды встретятся лицом к лицу, так что ждём как минимум одного гола от Холанда и компании. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют.