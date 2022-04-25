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"Спорт имеет силу изменить мир". Левандовский призвал не забывать об Украине
Роберт активно поддерживает наш народ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский в субботу в десятый раз стал чемпионом Германии, а в воскресенье был удостоен премии Laureus 2022 за "Выдающиеся достижения".
Выражая благодарность организаторам, поляк в очередной раз подчеркнул, что весь спортивный мир должен помочь Украине, которая героически противостоит российской армии.
"В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.
Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорт", – написал Левандовский в своем Instagram.
Напомним, что Левандовский с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.
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