"Спорт имеет силу изменить мир". Левандовский призвал не забывать об Украине

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский в субботу в десятый раз стал чемпионом Германии, а в воскресенье был удостоен премии Laureus 2022 за "Выдающиеся достижения".

Выражая благодарность организаторам, поляк в очередной раз подчеркнул, что весь спортивный мир должен помочь Украине, которая героически противостоит российской армии.

"В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорт", – написал Левандовский в своем Instagram.

Напомним, что Левандовский с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.