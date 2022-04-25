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"Спорт имеет силу изменить мир". Левандовский призвал не забывать об Украине

Германия
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Роберт активно поддерживает наш народ

"Спорт имеет силу изменить мир". Левандовский призвал не забывать об Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский в субботу в десятый раз стал чемпионом Германии, а в воскресенье был удостоен премии Laureus 2022 за "Выдающиеся достижения".

Выражая благодарность организаторам, поляк в очередной раз подчеркнул, что весь спортивный мир должен помочь Украине, которая героически противостоит российской армии.

"В профессиональном спорте нет коротких путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорт", – написал Левандовский в своем Instagram.

Напомним, что Левандовский с первых дней полномасштабного вторжения активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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