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Основной кипер Барселоны летом не сыграет за сборную - он лично попросил тренера об этом

Германия
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Говорит, что нужен отдых

Основной кипер Барселоны летом не сыграет за сборную - он лично попросил тренера об этом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген летом не будет вызван в сборную Германии.

Об этом сообщил сам футболист. Говоря о причинах, он прямым текстом сказал, что ему необходим отдых и что он лично попросил об этом наставника "немецкой машины" Ханси Флика.

"Я рад каждому вызову в сборную, но с другой стороны, после трех интенсивных сезонов без летней паузы, мы с тренерским штабом решили, что мне необходим отдых", - заявил тер Штеген.

Несмотря на статус "первого номера" в "Барселона", в составе сборной Германии тер Штеген находится на вторых ролях. Что Лев, что Флик отдают предпочтение Мануэлю Нойеру.

Всего в этом сезоне на счету тер Штегена 46 матчей и 54 пропущенных гола. В 14-х встречах он не пропускал.

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В статье: Германия Барселона Марк-Андре тер Штеген
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