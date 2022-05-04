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Основной кипер Барселоны летом не сыграет за сборную - он лично попросил тренера об этом
Говорит, что нужен отдых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген летом не будет вызван в сборную Германии.
Об этом сообщил сам футболист. Говоря о причинах, он прямым текстом сказал, что ему необходим отдых и что он лично попросил об этом наставника "немецкой машины" Ханси Флика.
"Я рад каждому вызову в сборную, но с другой стороны, после трех интенсивных сезонов без летней паузы, мы с тренерским штабом решили, что мне необходим отдых", - заявил тер Штеген.
Ter Stegen will miss games against Italy in Bologna on 4 June, England three days later in Munich and then Hungary in Budapest on 11 June#NationsLeague https://t.co/BoyJyxgKDc— Firstpost Sports (@FirstpostSports) May 4, 2022
Несмотря на статус "первого номера" в "Барселона", в составе сборной Германии тер Штеген находится на вторых ролях. Что Лев, что Флик отдают предпочтение Мануэлю Нойеру.
Всего в этом сезоне на счету тер Штегена 46 матчей и 54 пропущенных гола. В 14-х встречах он не пропускал.
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