Основной кипер Барселоны летом не сыграет за сборную - он лично попросил тренера об этом

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген летом не будет вызван в сборную Германии.

Об этом сообщил сам футболист. Говоря о причинах, он прямым текстом сказал, что ему необходим отдых и что он лично попросил об этом наставника "немецкой машины" Ханси Флика.

"Я рад каждому вызову в сборную, но с другой стороны, после трех интенсивных сезонов без летней паузы, мы с тренерским штабом решили, что мне необходим отдых", - заявил тер Штеген.

Ter Stegen will miss games against Italy in Bologna on 4 June, England three days later in Munich and then Hungary in Budapest on 11 June#NationsLeague https://t.co/BoyJyxgKDc