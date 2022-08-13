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РБ Лейпциг – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 13.08.2022

Германия
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Тимо Вернер возвращается на "РБ Арену"

РБ Лейпциг – Кёльн. Прогноз матча Бундеслиги на 13.08.2022

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Бундеслига, 2-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Кёльн" 16:30
Трансляция – Setanta Sports

РБ Лейпциг

С момента назначения Доменико Тедеско лишь "Бавария" набрала больше очков в чемпионате, чем "РБ Лейпциг. Но старт новой кампании для "быков" выдался не лучшим образом: начали с болезненного поражения от "Баварии" (3:5) в Суперкубке, а затем сыграли вничью в дебютном туре Бундеслиги против "Штутгарта" (1:1), сумев забить лишь один гол с 28 ударов по воротам.

Решить проблему с голами может Тимо Вернер, вернувшийся на "Ред Булл Арену" на этой неделе. Тимо провёл два трудных года в "Челси", но на уровне чемпионата Германии он всё ещё способен зажечь. Было бы интересно посмотреть на их связку с Нкунку. До отъезда на "Стэмфорд Бридж" Кристофер выступал в роли подносчиков снарядов для Вернера, но с тех пор ребята поменялись ролями – Нкунку клепает голы пачками, а Тимо привык к вспомогательной роли за два года в Лондоне.

У "быков" травмирован Лукас Клостерман, но Мохамед Симакан потихоньку набирает форму, и должен появиться с первых минут в субботу. Раум ещё не привык к новой команде, но его место в старте вне всяких сомнений после отъезда Анхелиньо в "Хоффенхайм".

Кёльн

"Кёльн" начал новую кампанию яркой победой над "Шальке" (3:1). Несмотря на отсутствие Антони Модеста, который в тот момент паковал чемоданы для переезда в Дортмунд, "козлам" удалось набить впечатляющий xG 4.8 в первом туре – это лучший показатель во всей Бундеслиге на данный момент.

Автора 20 голов в прошлом сезоне Модеста будет непросто заменить, но с этим должен помочь Адамян, выписанный летом из "Хоффенхайма". Армянин провел полчаса против гельзенкирхенцев в первом туре, и как ожидается, он будет готов к выходу с первых минут в игре на "Ред Булл Арене".

Штеффен Баумгарт вряд ли захочет многое менять в стартовом составе после такого перфоманса. Фронтмен Марк Ут выбыл из-за проблем с пахом, а Тимо Хюберс вернулся к тренировкам в начале недели. В остальном изменений ждать не стоит.

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Статистика и факты

  • Нкунку поучаствовал в 3 из 4 голов РБ в сезоне (2+1)
  • Вернер забивал в двух последних матчах против "Кёльна"
  • Баумгарт никогда не приводил свою команду к победе против РБ
  • "Кёльн" набил самый высокий xG в 1-м туре Бундеслиги (4.8)

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 10 раз. У "Лейпцига" 5 побед при трёх ничьих. Ещё два матча завершились победой "козлов". На "Ред Булл Арене" "Кёльн" побеждал лишь однажды. А у их тренера Штеффена Баумгарта вообще ноль побед в 4 матчах против "быков".

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Раум – Ольмо – Нкунку, Силва

"Кёльн": Швабе – Шмитц, Килиан, Шабо, Хектор – Скири – Шиндлер, Любичич, Кайнц – Адамян, Дитц

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Кёльн от UA-Футбол

"Кёльн" может доставить проблем "РБ Лейпциг" за счёт своей дерзкой игры в атаке. Но все же команда Штеффена Баумгарта не имеет плана B, и тактическая гибкость Тедеско вместе с широким карт-бланшем игроков должен обеспечить "быкам" результат в борьбе против одномерного соперника. Тем более в день возвращения лучшего бомбардира клуба в истории. Прогноз: победа "Лейпцига" 4:2.

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В статье: Тимо Вернер РБ Лейпциг Кёльн
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