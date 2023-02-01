Кубок Германии. Бавария легко прошла Майнц

Кубок Германии, 1/8 финала

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Бавария 0:4

Голы: Чупо-Мотинг 17, Мусиала 30, Сане 44, Дэвис 83

"Бавария" уверенно прошла "Майнц", впервые за три года выйдя в 1/4 финала Кубка Германии. Первая победа мюнхенцев в 2023-м году случилась благодаря кадровым и тактическим изменениям, привнесёнными Юлианом Нагельсманном, а важную роль в этой трансформации сыграл звёздный новичок команды Жоау Канселу.

В январе "Бавария" имела проблемы с вскрытием глубокой обороны и в переходных фазах. Эти два элемента – визитные карточки коллектива Бо Свенссона, поэтому сегодняшняя игра была очень показательна с точки зрения того, как Нагельсманн собирается решать эту тактическую загадку. "Майнц" предельно насытил центр поля – оттянутый форвард Баркок падал в центр поля без мяча, где и так располагались Штах, Кор и Баррейру. И эту проблему "Бавария" решила.

В атаке классическая расстановка 4-2-3-1 трансформировалась в 3-1-4-2/3-1-5-1. Левый фулбек де Лигт формировал тройку ЦЗ, Канселу и Коман давали ширину по флангам, а под Киммихом бегало трио АПЗ Мусиала, Сане, Мюллер. Этот ромб в центре поля и решил все проблемы. А как только защита "Майнца" сужалась – получала от Канселу и Комана. Качественный контрпрессинг позволил держать эту хрупкую схему. Также крутой матч провёл де Лигт, исправивший не одну ошибку Упамекано.

Уже на 17-й минуте Канселу отметился первым голевым действием за новый клуб. Португалец оказался 1-в-1 против Аарона Мартина, дважды шатнул испанца, после чего классно подкрутил мяч внутренней стороной стопы, доставив мяч прямо на Чупо-Мотинга.

Затем "Майнц" получил уже в переходном эпизоде и с центра. Мюллер быстро сориентировался, первым касанием приняв мяч, а вторым отправил Мусиалу в штрафную. Тинейджер даже с нерабочей левой исполнил всё на высшем уровне. Напоследок лучший ассист вечера исполнил Чупо-Мотинг. Эрик в прыжке внешней стороной стопы отправил Сане на Дамена, с которым Лерой легко справился.

После перерыва "Бавария" уже с меньшим усердием избивала соперника, и "Майнц" сумел сохранить лицо. Нагельсманн наконец дал дебютировать Дэйли Блинду, который в такой схеме может получить гораздо больше игрового времени в ближайшее время. Особенно если Упамекано продолжит играть в том же духе.

Напоследок Альфонсо Дэвис успел воспользоваться всеми прелестями новой схемы, забив ещё один гол после радиоуправляемом передачи Киммиха. Но на этом "рекордмайстер" угомонился. 0:4.

Майнц: Дамен – Каси, Фернандес, Ханче-Ольсен – Видмер (да Коста, 40), Штах (Ингвартсен, 66), Кор, Баррейру (Ли, 46), Аарон Мартин (Хак, 46) – Баркок – Ажорк (Онисиво, 67)

Бавария: Зоммер – Канселу (Дэвис, 71), Павар, Упамекано (Блинд, 64), де Лигт – Киммих, Мусиала – Сане (Горецка, 71), Мюллер (Гравенберх, 64), Коман – Чупо-Мотинг (Гнабри, 79)

Предупреждения: Видмер 24, Хак 49 – Мюллер 38

Удаление: Хак 86 (второе предупреждение)