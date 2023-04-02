Германия
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Кёльн – Боруссия М 0:0. Боевые нули в рейнском дерби
Большое разочарование на фоне игры первого круга
Фото: Imago Images
Бундеслига, 26-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Боруссия М 0:0
Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири – Шиндлер (Любичич, 60), Мартель, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Майна (Тильманн, 78) – Зельке (Тиггес, 61)
Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Коне – Хофманн, Нойхаус, Штиндль (Плеа, 82) – Тюрам
Предупреждения: Кайнц 73, Хусейнбашич 81 – Коне 21, Скалли 35, Бенсебайни 60
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