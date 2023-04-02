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Кёльн – Боруссия М 0:0. Боевые нули в рейнском дерби

Германия
(1 голосов)

Большое разочарование на фоне игры первого круга

Кёльн – Боруссия М 0:0. Боевые нули в рейнском дерби

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 26-й тур

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Боруссия М 0:0

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири – Шиндлер (Любичич, 60), Мартель, Кайнц (Хусейнбашич, 78), Майна (Тильманн, 78) – Зельке (Тиггес, 61)

Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Коне – Хофманн, Нойхаус, Штиндль (Плеа, 82) – Тюрам

Предупреждения: Кайнц 73, Хусейнбашич 81 – Коне 21, Скалли 35, Бенсебайни 60

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Кёльн
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