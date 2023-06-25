Правым защитником дортмундской Боруссии интересуются четыре клуба

Томас Менье попал в шорт-лист "Милана", "Интера" и "Ювентуса". Но фаворитом на подписание правого защитника дортмундской "Боруссии" является "Астон Вилла".

По информации немецкой газеты Bild, "шмели" установили цену за игрока в размере около 3 млн евро. Все потому, что контракт бельгийского футболиста истекает в июне 2024 года и он является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Продажа защитника позволит немецкому клубу сократить расходы.

В этом сезоне игрок провел лишь 18 матчей за дортмундскую "Боруссию", отдав одну результативную передачу, поскольку он страдал от ряда травм.