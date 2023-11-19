Тер Штеген о Нойере: Мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне

Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером.

"Мы вместе в сборной более десяти лет, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне. У нас с ним уважительные отношения, общение и поддержка всегда были на уровне", — приводит слова немецкого голкипера Mundo Deportivo.