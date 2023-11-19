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Тер Штеген о Нойере: Мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне
Тер Штеген, рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером.
"Мы вместе в сборной более десяти лет, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне. У нас с ним уважительные отношения, общение и поддержка всегда были на уровне", — приводит слова немецкого голкипера Mundo Deportivo.
Напомним, в текущем сезоне тер Штеген, провел шесть сухих матчей за 13 игр в сезоне.
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