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Тер Штеген о Нойере: Мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне

Германия
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Тер Штеген, рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером

Тер Штеген о Нойере: Мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Голкипер сборной Германии и "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с Мануэлем Нойером.

"Мы вместе в сборной более десяти лет, и мы всегда очень хорошо конкурировали на профессиональном уровне. У нас с ним уважительные отношения, общение и поддержка всегда были на уровне", — приводит слова немецкого голкипера Mundo Deportivo.

Напомним, в текущем сезоне тер Штеген, провел шесть сухих матчей за 13 игр в сезоне.

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Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Mundo Deportivo
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