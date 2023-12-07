Бавария готова провести с Реалом обмен игроками

По данным Defensa Central, мюнхенцы опасаются, что Альфонсо Дэвис не продлит контракт, истекающий в 2025 году, а потому готовы рассмотреть возможность расставания с ним ближайшим летом.

Они знают об интересе "Реала" и готовы предложить ему два варианта. Первый - обмен Дэвиса на вингера Родриго, второй - обмен на полузащитника Нико Паса, но с доплатой со стороны мадридцев.

При этом президент испанского клуба Флорентино Перес не хочет отпускать ни одного из этих футболистов. Он планирует предложить "Баварии" большую сумму, но не хочет, чтобы она превышала 60 млн евро. При этом "Бавария", как ожидается, может быть готова продать канадца за 60-70 млн.

Дэвис провел 11 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и отдал 3 голевых паса.