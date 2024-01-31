Кубок Германии, 1/4 финала

Гамбург, Миллернтор

Санкт-Паули – Фортуна 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Хартель 60 (п), Бухальфа 120+1 – Вермей 38 (п), Танака 99

"Фортуна" победила "Санкт-Паули" в невероятно драматичном поединке 1/4 финала Кубка Германии, исход которого решился в серии пенальти. Для команды из Дюссельдорфа это первый выход в полуфинал национального кубка за 28 лет.

"Фортуна" приехала в Гамбург в статусе аутсайдера. Всё дело в том, что "Санкт-Паули" набрал грозную форму в этом сезоне, уверенно лидируя во Второй Бундеслиге. Также "пираты" до сегодня наравне с "Байером" были одной из двух команд Германии, которые ещё не уступали ни в одном матче этой кампании.

Кроме того, ровно 4 дня назад эти двое играли в рамках чемпионата, где "Санкт-Паули" добыл довольно комфортную победу на выезде за счёт дубля Марцеля Хартеля. По иронии судьбы, Хартель забил и этим вечером, но в решающий момент подвёл свою команду.

В основное время команды сильно осторожничали. Моментов было минимум, да и те ставали результатом редких ошибок соперников. Поэтому тот факт, что голы вообще были в основное время – уже повод для радости. Команды обменялись точными ударами Хартеля и Вермея с 11-метровых, заранее намекая на послематчевую лотерею.

Но на старте первого экстра-тайма "Фортуна" снова умудрилась выйти вперёд, несмотря на то, что команда Даниэля Тиуне оборонялась большую часть игры. Японец Танака подстерёг грубую ошибку вратаря хозяев Бурхерта, вовремя сыграв на добивании. Но "пираты" не сдались и отыгрались на последней минуте игрового времени благодаря удачному стандарту.

Дело дошло до серии, где при домашних трибунах "Санкт-Паули" быстро вышел вперёд, но промахнулся в двух последних попытках. Последняя из которых была на счету Марцеля Хартеля. Судья позволил капитану перебить после нарушения со стороны кипера, но и второй удар Марцеля пришёлся прямо в Кастенмайера. В ответ Христос Цолис в издевательской манере паненкой поставил точку, вызвав бурю негатива на "Миллернторе" и добыв первую путёвку в полуфинал для своего клуба в современной истории.

Санкт-Паули: Бурхерт – Метс, Валь, Смит – Трой, Хартель, Кемляйн (Бухальфа, 74), Ритцка (Салиакас, 46) – Аменьидо (Саад, 46), Эггештайн (Мауридес, 74), Афолайян (Синани, 99)

Фортуна: Кастенмайер – Ийоа (Утино, 12), Хоффманн, де Вейс (Куарши, 90), Гавори – Танака, Йоуханнессон (Циммерманн, 90), Энгельхардт – Клаус (Немец, 86), Цолис – Вермей (Дафернер, 68)