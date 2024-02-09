Тухель - о победной серии Байера: Впечатляет, но у нас лишь на два очка меньше

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель высказался о победной серии леверкузенского "Байера".

"30 команд пытались их обыграть, никому не удалось. Посмотрим, что будет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас лишь на два очка меньше. Этот матч - отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.