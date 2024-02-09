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Тухель - о победной серии Байера: Впечатляет, но у нас лишь на два очка меньше
Главный тренер мюнхенцев высказался о победной серии конкурента
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Томас Тухель высказался о победной серии леверкузенского "Байера".
"30 команд пытались их обыграть, никому не удалось. Посмотрим, что будет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас лишь на два очка меньше. Этот матч - отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
После 20 туров Бундеслиги нынешнего сезона "Байер" лидирует в турнирной таблице, опережая идущую следом "Баварию" на два очка. Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра состоится на стадионе "Бай-Арена" и начнется в 19:30.
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