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Бундеслига. Штутгарт – Майнц 3:1. Ундав и Миттельштедт забрали победу в равно бою
Реализация Майнца снова оставила их без очков
Фото: VfB Stuttgart, X
Бундеслига, 21-й тур
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Майнц 3:1
Голы: Миттельштедт 45+2, Левелинг 45+5, Ундав 73 – Ажорк 76
Штутгарт: Бредлов – Штенцель (Вагноман, 61), Антон, Ито, Миттельштедт – Каразор, Штиллер (Дауд, 76) – Левелинг (Гирасси, 62), Мийо, Фюрих (Руо, 62) – Ундав (Чжон Ву Ен, 79)
Майнц: Центнер – Ханче-Ольсен (Краус, 70), ван дер Берг, Гилавоги (Груда, 84) – Папела (Ли Чжэ Сон, 46), Кор (Баррейро, 46), Амири, Каси – Буркардт, Нганкам (Рихтер, 46) – Ажорк
Предупреждения: Каразор 82 – Гилавоги 84
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