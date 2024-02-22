Ливерпуль предложил Хаби Алонсо возглавить клуб - Источник

"Ливерпуль" предпринял шаги по приглашению Хаби Алонсо. Мерсисайдцы связались с представителями тренера "Байера", сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Ранее с 42-летним специалистом связалась "Бавария". Сейчас мюнхенцы и "красные" - главные претенденты на Алонсо. В "Баварии" осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.

Во время игровой карьеры Алонсо играл и за "Баварию", и за "Ливерпуль". Тренером "Байера" он стал в октябре 2022-го.