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Румменигге: Байер, наверное, возьмёт Бундеслигу. Все в Германии сейчас это празднуют

Германия

Экс-игрок прокомментировал возможное окончание гегемонии мюнхенцев

Румменигге: Байер, наверное, возьмёт Бундеслигу. Все в Германии сейчас это празднуют

archyde

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Член наблюдательного совета "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал борьбу за чемпионский титул Бундеслиги в нынешнем сезоне.

"Все в Германии сейчас празднуют будущее чемпионство "Байера", потому что они шли к этому 11 лет, но не могли завоевать титул. Теперь "Леверкузен", наверное, возьмёт трофей, и они это заслужили, потому что они играют не только эффективно по результатам, но и показывают привлекательный футбол.

Если "Байер" в конечном итоге выиграет титул - я не думаю, чио это станет трагедией для "Баварии". Мы должны принять поражение с достоинством, и сказать: "Мы брали Бундеслигу 11 лет подряд, но не справились с этим в 12-й раз".

Теперь нам нужно усердно работать и становиться лучше, чтобы снова вернуть титул в ближайшие годы. Чтобы у людей, которые празднуют сейчас, больше не осталось повода для празднования", - цитирует функционера Bayern & Germany.

По итогам 24-х туров "Байер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, опережая "Баварию" на 10 очков.

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Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Бундеслига Байер (Леверкузен)
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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филанкрот (donetsk)
05.03.2024 в 17:18
Вілрив не такий і великий
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Комментарии 2
филанкрот (donetsk)
05.03.2024 в 17:18
Вілрив не такий і великий
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
05.03.2024 в 17:17
не факт
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