Бундеслига, 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 2:0

Гол: Телла 37, Виртц 86

"Байер" в прагматичной манере одолел "Вольфсбург", добыв очередную, уже шестую кряду победу в Бундеслиге. Получив численный и голевой перевес на табло в первом тайме, подопечные Хаби Алонсо расчётливо катали мяч во втором тайме. А долгожданного второго мяча, снявшего все вопросы, трибунам "БайАрены" пришлось ждать аж до 86-й минуты.

На сегодняшний матч Алонсо не мог рассчитывать Джереми Фримпонга, который отсиживал бан из-за перебора карточек. В очередной раз в сезоне его достойно подменил Натан Телла, который забил свой очередной гол. Впрочем, англичанин дублировал Фримпонга только в атаке, в обороне за правый край отвечал Станишич – перестраховка от тренера на случай контратак.

Главным героем встречи обыденно стал Флориан Виртц. В первом тайме Виртц имел возможно лучший шанс в матче. Фло обыгрался в стенку с Джакой транзитом через Паласиоса. Но после феноменального паса Гранита Виртц пробил в ближнюю штангу, не позволив Джаке оформить первый ассист в кампании. Вскоре Фло также посадит на жёлтую Йенца, поиздевавшись над оборонцем в центре поля.

Это было важно, ведь вскоре Мориц наступит на голеностоп Шика, оставив команду в меньшинстве. И до перерыва "Байер" нашёл ещё один шанс, которым как следует распорядился Телла. Гримальдо тонким финтом убрал Майера первым касанием, а вторым подал прямо на голову Теллы, который на дальней штанге легко замкнул с нескольких метров.

Второй тайм был скучноват. "Байер" цинично катал мяч, а соперник и не думал мешать в этом. До позднего гола Леверкузен создал угрозы на 0.3 ожидаемых гола. Вместо голевых моментов парни Алонсо набивали статистику точных передач. Если бы арбитр Даниэль Зиберт не свиснул ровно на 90-й минуте, "фармацевты" бы побили собственный рекорд – 903 точных паса в игре против Гладбаха. Показательно, что та игра закончилась с нулями на табло. Сегодня было 899.

Но Виртц компенсировал всё в одном эпизоде. В концовке Паласиос роскошной передачей накинул мяч на ногу Фло, а тот слёту в одно касание зарядил мяч в сетку рикошетом от штанги. Ассист Эксекиэля подсветил его идеальный перфоманс в первом выходе в старте после возвращения. 100 процентов успешных выходов из-под прессинга, точных 7 из 8 дальних передач, 3 паса под удар и всё это при точности 96%. С аргентинцем центр поля Леверкузена выходит на другой уровень, при всём уважении к Андриху.

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье (Адли, 59) – Станишич, Джака, Паласиос, Гримальдо – Телла (Хофманн, 76), Виртц – Шик (Иглесиас, 76)

Вольфсбург: Кастельс – Цезигер (Виммер, 88), Лакруа, Йенц – Баку, Арнольд, Герхардт (Беренс, 88), Паредес – Маер (Вранкс, 63), Винд (Борнаув, 32), Тиагу Томаш (Сарр, 63)

Удаление: Йенц 28 (вторая жёлтая)