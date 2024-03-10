Феерическая игра Гримальдо. Байер - Вольфсбург 2:0. Видеообзор матча

"Байер" продолжает побеждать и все больше приближается к чемпионству. Всего 6 побед осталось до того, чтобы подопечные Алонсо получили "салатницу".

Хозяева получили преимущество на одного игрока еще на 28-й минуте, после того, как Дженс получил вторую желтую и покинул поле. А дальше - красота от Гримальдо и победный гол Вирца в конце поединка. Отрыв от "Баварии" - 10 очков.

Бундеслига, 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер - Вольфсбург 2:0

Гол: Телла 37, Вирц 86