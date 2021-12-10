Серия А. Дженоа - Сампдория 1:3. Поражение по всем статьям

Серия А. 17-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Сампдория" 1:3

Голы: Дестро 78 - Габбьядини 7, 67, Капуто 49

"Дженоа": Сиригу, Ванхезден (Каллон 85), Мазьелло (Васкес 57), Кришито, Гильоне, Стураро, Бадель, Эрнани (Портанова 73), Камбиазо, Пандев, Экубан (Дестро 57)

"Сампдория": Аудеро, Берешински (Драгушин 68), О. Колли, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Аскильдсен 90+3), Торсби (Шабо 76), Экдаль, А. Силва, Капуто, Габбьядини (Верре 68)

Предупреждения: Гильоне 84, Стураро 90 - Торсби 76, Шабо 90+4

Главный арбитр: Даниэле Довери

Ещё перед матчем 15-го тура Андрей Шевченко начал говорить о матче 17-го. О том, что не может дождаться Генуэзского дерби - горячего, интенсивного, как говорят многие, уникального. С атмосферой "английского стадиона". Тем более, что болельщики вернулись на него не только после почти двух лет пандемии, но и 5-6 - бойкота своих президентов Энрико Прециози и Массимо Ферреро, которые наконец ушли. Причем последний - на днях, после ареста полицией. Прямая борьба против вылета разжигала огонь ещё больше.

Английским вышел первый тайм и этого матча. Как и большинство Дерби Маяка. Точнее, даже не английским, а украинским. Ведь скоростей, точности и таланта явно не хватало. В целом в матче обе команды даже не дошли до 80-ти процентов точных передач, зато выдали 32 фола на двоих. "Дженоа" восемью в первом тайме превзошла показатель полного матча против "Ювентуса". В атаке поначалу обе искали лишь путь доставить мячи на фланги и навесить оттуда. Либо пробить издали. Удовольствия от такого было мало.

Фланговые атаки гораздо лучше получались у "блучеркьяти". Торсби и Габбьядини, замыкая навесы, по два раза довольно опасно пробивали головой, Капуто получил низом и пробивал ногой с острого угла. Маноло уже в дебюте матча аккуратным ударом головой с навеса Кандревы (его пятый ассист в сезоне) попал. А у "россоблу" до перерыва даже невозможно отметить ни одного удара. Также в высоком прессинге номинальные гости действовали гораздо смелее, часто заставляя соперника терять мячи в обороне.

Второй тайм уже начался более открыто, более быстро. Уже по-английски и даже с комбинационным футболом. "Дженоа" наконец начала прессинговать и действовать нестандартно. Опорник Стураро перехватил мяч на правом фланге, прорвался, нашел опорника Эрнани в центре штрафной. Но тот, имея время для обработки мяча, пробил выше. И тут же Габбьядини и Кандрева развернули контратаку, форвард прошел из глубины, вингер пробил справа. Сиригу отбил этот удар плохо, а Капуто добил.

"Россоблу" еще дважды нашли игроков в штрафной. Пандев развернулся во вратарской и чуть не попал, затем он в окружении пятерых нашел Дестро, а у того удар не вышел. Зато вышла еще одна контратака у "блучеркьяти". Длинный заброс на Капуто на грани офсайда, тот подождал слева, выложил назад, Габбьядини пробил с 17-ти метров с рикошетом от защитника. Дестро все же принес Шевченко первый гол в его каденции, замкнув головой навес Камбиазо. Но и здесь был ответ. Кандревы в перекладину.

В концовке "Сампдории" пришлось понервничать. Блокировать удары, прерывать серию навесов, следить за выстрелом Ванхездена, прошедшим в сантиметрах от стойки. В саму стойку попал мяч, срикошетивший от защитника Йошиды. Эти минуты были лучшими в исполнении "Дженоа" в каденции Шевченко. Но их не хватило.

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Перед матчем Роберто Д'Аверса признал, что в "Дории" шторм и все кажется черным, при этом призвал каждого просто взять весло и грести. Заявил, что дерби не играют, а выигрывают. Сегодня его команда и играла, и выигрывала. Она была лучше и в битве, и в тактической мысли (опорник Торсби на левом фланге, бегунок Капуто в атаке - новые решения), и в проталкивании мяча в штрафную, и в комбинационной игре, и в обороне. Во всем. Она гораздо сильнее и уход на восемь очков от команды Шевченко заслужила.

А что последняя? Она несомненно добавила в жесткости, боролась. Но это минимум, который требуют в дерби. В тактическом же плане ничего не меняла. Все так же оставила двух форвардов, совершенно неэффективных, все так же неорганизованно прессинговала, все так же коротко и плохо разыгрывала от обороны. Мощная концовка и первый гол в пятом матче с Шевченко помогли избежать наибольшего поражения в дерби за 29 лет, но не помогли избежать ощущения крайней слабости 19-ой команды лиги.