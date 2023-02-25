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Милан может попрощаться с одним из ключевых игроков

Италия
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Игрок хочет попробовать себя в другом чемпионате

Милан может попрощаться с одним из ключевых игроков

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Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что футболист "Милана" Анте Ребич может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

Некоторые зарубежные клубы уже сделали запрос по поводу потенциального трансфера 29-летнего хорвата. Сам Анте также не прочь попробовать себя в другом чемпионате.

В 20 матчах за клуб в текущем сезоне игрок забил три гола и сделал два ассиста. Контракт Ребича с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Анте Ребич Милан
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Источник:
Nico Schira

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