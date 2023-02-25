Италия
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Милан может попрощаться с одним из ключевых игроков
Игрок хочет попробовать себя в другом чемпионате
Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что футболист "Милана" Анте Ребич может покинуть клуб после завершения текущего сезона.
Некоторые зарубежные клубы уже сделали запрос по поводу потенциального трансфера 29-летнего хорвата. Сам Анте также не прочь попробовать себя в другом чемпионате.
В 20 матчах за клуб в текущем сезоне игрок забил три гола и сделал два ассиста. Контракт Ребича с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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Источник:Nico Schira
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