Милан может попрощаться с одним из ключевых игроков

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что футболист "Милана" Анте Ребич может покинуть клуб после завершения текущего сезона.

Некоторые зарубежные клубы уже сделали запрос по поводу потенциального трансфера 29-летнего хорвата. Сам Анте также не прочь попробовать себя в другом чемпионате.

В 20 матчах за клуб в текущем сезоне игрок забил три гола и сделал два ассиста. Контракт Ребича с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года.