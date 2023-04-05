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Фанаты Ювентуса оскорбляли Лукаку на расистской почве. Бельгиец забил гол и отпраздновал перед трибунами – Фото

Италия
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Снова расизм

Фанаты Ювентуса оскорбляли Лукаку на расистской почве. Бельгиец забил гол и отпраздновал перед трибунами – Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фанаты "Ювентуса" выкрикивали расистские кричалки и оскорбелния в адрес Ромелу Лукаку во время первого полуфинала Кубка Италии "Ювентус" – "Интер" (1:1). Реализовав пенальти и сравняв счет бельгиец отпраздновал, призвав болельщиков замолчать.

Фанаты активизировались прямо перед пробитием 11-метрового. Болельщики ухали и имитировали звуки, которые издают обезьяны.

Сразу после празднования между коамандами возник конфликт. В итоге Лукаку получил вторую желтую и был удален. Также с поля ушли Хуан Кудрадо и Самир Ханданович.

Ответный матч полуфинала состоится 26-го апреля.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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