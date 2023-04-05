Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Ювентуса оскорбляли Лукаку на расистской почве. Бельгиец забил гол и отпраздновал перед трибунами – Фото
Снова расизм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фанаты "Ювентуса" выкрикивали расистские кричалки и оскорбелния в адрес Ромелу Лукаку во время первого полуфинала Кубка Италии "Ювентус" – "Интер" (1:1). Реализовав пенальти и сравняв счет бельгиец отпраздновал, призвав болельщиков замолчать.
Фанаты активизировались прямо перед пробитием 11-метрового. Болельщики ухали и имитировали звуки, которые издают обезьяны.
The Penalty pro ????#ForzaInter #JuventusInter #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/eU7QQg1xez— Inter (@Inter) April 4, 2023
Сразу после празднования между коамандами возник конфликт. В итоге Лукаку получил вторую желтую и был удален. Также с поля ушли Хуан Кудрадо и Самир Ханданович.
Ответный матч полуфинала состоится 26-го апреля.
Confermati cori razzisti verso #Lukaku in occasione del rigore dell’1-1. Pesanti ingiurie legate al colore della pelle del belga. La Procura era lì e ha segnato tutto. #Juventusinter #coppaitalia— Simone Togna (@SimoneTogna) April 4, 2023
Популярное сейчас
- Мудрик отыграл 12 минут против Ливерпуля. Не ошибался в передачах и 5 раз потерял мяч
- Прошлись по артиллерии и автомобильной технике врага. Генштаб – о потерях россиян за 4 апреля
- Ничья Челси и Ливерпуля, дебют Забарного, конфуз Тухеля. Главные новости за 4 апреля
- Наполи - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 02.04.2023
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО