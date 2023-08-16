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Ренато Саншеш арендован Ромой до конца сезона с возможностью выкупа

Италия
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После Леандро Паредеса Рома берет еще одного игрока ПСЖ

Ренато Саншеш арендован Ромой до конца сезона с возможностью выкупа

AS Roma

UA-Футбол
Новина українською

Ренато Саншеш присоединился к "Роме" на правах аренды с правом выкупа.

Известно, что "Рома" заплатит французам 1 млн. евро за аренду.

В контракте португальца предусмотрено, что если Ренато сыграет в 60% игр римской команды, римляне автоматически выкупят его контракт за 15 млн. евро.

В минувшем сезоне Саншеш провел 27 поединков в составе "ПСЖ", дважды забивал.

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В статье: Рома (Рим) Ренату Саншеш
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